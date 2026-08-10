Los supermercados que tienen ofertas y descuentos para agosto 2026

En ChangoMás, los martes se aplica un 15% de descuento, mientras que La Anónima ofrece el mismo porcentaje los lunes.

También aparecen promociones en Diarco, con 15% los sábados y domingos; Makro, con 10% los viernes y sábados; y Carrefour Maxi, que aplica un 10% de descuento los viernes.

Supermercados Día suma un 10% de descuento en fechas específicas y mantiene la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés durante el mes.

Cuenta DNI: descuentos de hasta 40% y un nuevo beneficio para mascotas

La billetera digital del Banco Provincia renovó sus promociones para agosto e incorporó un beneficio especial para quienes tienen mascotas. Durante todo el mes, veterinarias y pet shops adheridos ofrecen un 40% de descuento, con un tope semanal de reintegro de $4.000 por persona.

Además, Cuenta DNI mantiene descuentos en distintos rubros. Los comercios de cercanía tienen un 20% de ahorro de lunes a viernes, con un tope mensual de $6.000. En carnicerías, granjas y pescaderías, los sábados se aplica un 35% de descuento, con un máximo de devolución de $6.000 por usuario.

Las ferias y mercados adheridos cuentan con un 40% de ahorro durante todos los días, mientras que en gastronomía hay un 30% los sábados y domingos.

En supermercados, Cuenta DNI ofrece hasta 25% de descuento en jornadas específicas, con un tope mensual de reintegro de $5.000.El ahorro final dependerá de cuántas promociones utilice cada persona y de los límites semanales o mensuales establecidos para cada beneficio.

Banco Nación: promociones de hasta 30% con BNA y días específicos por cadena

El Banco Nación también renovó su calendario de promociones para agosto mediante BNA y BNA MODO. Los descuentos alcanzan hasta el 30% y varían según la cadena y el día de compra.

Los lunes, ChangoMás ofrece un 20% de descuento con una compra mínima de $75.000 y un tope mensual de $25.000. Los martes y jueves, Jumbo aplica un 20% de rebaja con una compra mínima de $100.000 y un límite mensual de devolución de $25.000.

Los miércoles, Maxiconsumo ofrece uno de los descuentos más altos: 30% en un solo pago, con un tope semanal de $12.000.

Los viernes, La Anónima tiene un 20% de descuento con compra mínima de $50.000, mientras que Disco y Vea aplican un 20% con un mínimo de $100.000.

Durante los sábados y domingos también aparecen beneficios en Diarco, con descuentos que van del 15% al 20% según el formato del supermercado y, en algunos casos, sin tope de reintegro.

Como las condiciones cambian según el comercio, el medio de pago y el día, conviene revisar previamente los topes, mínimos de compra y requisitos dentro de cada aplicación antes de pasar por caja.