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Los supermercados que tienen ofertas y descuentos para agosto 2026

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Distintas billeteras virtuales y bancos renovaron sus promociones en supermercados con descuentos de hasta 40%, reintegros y beneficios según el día de compra.

Ofertas de supermercados

Ofertas de supermercados

Agosto llega con una nueva tanda de promociones en supermercados que permiten reducir el gasto en alimentos, productos de limpieza y artículos de uso cotidiano. Los beneficios se distribuyen entre distintas cadenas y medios de pago, por lo que organizar las compras según el día puede marcar una diferencia importante.

Entre las opciones más destacadas aparecen Mercado Pago, Cuenta DNI y Banco Nación, que ofrecen descuentos directos y reintegros con topes variables. En varios casos, las promociones requieren pagar mediante código QR o utilizar una tarjeta específica asociada a la billetera correspondiente.

Descuentos con Mercado Pago hasta 35% de rebaja según el día

Mercado Pago mantiene promociones durante distintos días de la semana y ofrece descuentos en supermercados y mayoristas. Uno de los beneficios más altos llega al 35% dentro de Mercado Libre Supermercado, mientras que en las tiendas físicas los porcentajes varían según cada cadena.

Coto ofrece un 25% de descuento los viernes, mientras que los sábados y domingos la rebaja es del 20%. Para acceder al beneficio es necesario abonar con QR desde la aplicación.

En Carrefour, los jueves hay un 15% de descuento con una compra mínima de $15.000. Además, los lunes y miércoles se ofrecen 6 cuotas sin interés en las sucursales adheridas. Los beneficiarios de ANSES que cobran su prestación mediante Mercado Pago pueden sumar un 15% adicional en Carrefour, con un tope mensual de reintegro de $20.000.

En ChangoMás, los martes se aplica un 15% de descuento, mientras que La Anónima ofrece el mismo porcentaje los lunes.

También aparecen promociones en Diarco, con 15% los sábados y domingos; Makro, con 10% los viernes y sábados; y Carrefour Maxi, que aplica un 10% de descuento los viernes.

Supermercados Día suma un 10% de descuento en fechas específicas y mantiene la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés durante el mes.

Cuenta DNI: descuentos de hasta 40% y un nuevo beneficio para mascotas

La billetera digital del Banco Provincia renovó sus promociones para agosto e incorporó un beneficio especial para quienes tienen mascotas. Durante todo el mes, veterinarias y pet shops adheridos ofrecen un 40% de descuento, con un tope semanal de reintegro de $4.000 por persona.

Además, Cuenta DNI mantiene descuentos en distintos rubros. Los comercios de cercanía tienen un 20% de ahorro de lunes a viernes, con un tope mensual de $6.000. En carnicerías, granjas y pescaderías, los sábados se aplica un 35% de descuento, con un máximo de devolución de $6.000 por usuario.

Las ferias y mercados adheridos cuentan con un 40% de ahorro durante todos los días, mientras que en gastronomía hay un 30% los sábados y domingos.

En supermercados, Cuenta DNI ofrece hasta 25% de descuento en jornadas específicas, con un tope mensual de reintegro de $5.000.El ahorro final dependerá de cuántas promociones utilice cada persona y de los límites semanales o mensuales establecidos para cada beneficio.

Banco Nación: promociones de hasta 30% con BNA y días específicos por cadena

El Banco Nación también renovó su calendario de promociones para agosto mediante BNA y BNA MODO. Los descuentos alcanzan hasta el 30% y varían según la cadena y el día de compra.

Los lunes, ChangoMás ofrece un 20% de descuento con una compra mínima de $75.000 y un tope mensual de $25.000. Los martes y jueves, Jumbo aplica un 20% de rebaja con una compra mínima de $100.000 y un límite mensual de devolución de $25.000.

Los miércoles, Maxiconsumo ofrece uno de los descuentos más altos: 30% en un solo pago, con un tope semanal de $12.000.

Los viernes, La Anónima tiene un 20% de descuento con compra mínima de $50.000, mientras que Disco y Vea aplican un 20% con un mínimo de $100.000.

Durante los sábados y domingos también aparecen beneficios en Diarco, con descuentos que van del 15% al 20% según el formato del supermercado y, en algunos casos, sin tope de reintegro.

Como las condiciones cambian según el comercio, el medio de pago y el día, conviene revisar previamente los topes, mínimos de compra y requisitos dentro de cada aplicación antes de pasar por caja.

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