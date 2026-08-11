Las cadenas de supermercados que ofrecen hasta un 35% de ahorro en agosto

La cadena también puede contar con otros beneficios asociados a bancos o sistemas de pago, por lo que resulta conveniente consultar las promociones vigentes antes de pasar por caja. De esta manera, se puede elegir el día que ofrezca el mayor ahorro de acuerdo con las tarjetas o billeteras disponibles.

Entre otras cadenas, ChangoMás reúne algunas de las promociones más importantes del mes. Los clientes del Banco Nación pueden acceder los miércoles a un 35% de descuento pagando mediante MODO con tarjetas Visa o Mastercard, con un límite de devolución de $15.000 semanales.

También existen alternativas con Banco Macro, Banco Hipotecario, ICBC, Naranja X y Mercado Pago. Dependiendo del beneficio, los descuentos oscilan entre el 15% y el 30%, mientras que los topes pueden alcanzar los $30.000 mensuales.

Qué promociones ofrece Supermercados Día

Supermercados Día también dispone de diferentes descuentos durante agosto de 2026. Una de las opciones corresponde a Banco Macro, que ofrece un 20% de ahorro los viernes y sábados para compras desde $35.000, con un tope de reintegro de $20.000 mensuales por cuenta.

Un beneficio similar está disponible para determinados pagos realizados con MODO, con un 20% de descuento y un máximo de devolución de $20.000 durante el mes.

Banco Nación, en tanto, ofrece un 5% de descuento de lunes a viernes, con un reintegro máximo de $5.000 por semana, siempre que el pago se realice con las tarjetas habilitadas por la promoción.

Los usuarios adheridos al Plan Épico de Naranja X pueden obtener un 30% de descuento los lunes, con un tope semanal de $12.000. A esto se suma Mercado Pago, que ofrece un 10% de descuento los miércoles sin tope de reintegro.

Para aprovechar las promociones, conviene organizar las compras según el calendario de cada supermercado y revisar previamente las condiciones. Los porcentajes más altos no siempre representan el mayor ahorro si existe un límite bajo de devolución, por lo que comparar descuentos, topes y montos mínimos puede marcar una diferencia importante en el gasto mensual.