Lección de fortaleza: la célebre reflexión de Bruce Lee para superar la adversidad

La idea de fondo es sencilla: nadie puede esperar que la vida sea siempre fácil. Ante eso, la frase propone cultivar hábitos como la disciplina, la constancia y el autocontrol, herramientas que permiten atravesar los momentos más exigentes.

No se trata de aceptar cualquier situación sin cuestionarla ni de buscar el sufrimiento como un fin. El mensaje va por otro lado: la vida no siempre sigue el camino que uno quiere, y conviene estar preparado para adaptarse.