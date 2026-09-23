Las enseñanzas de Séneca sobre la constancia y el enfoque para alcanzar los objetivos
Un pensador dejó una máxima vigente sobre la parálisis que genera la multiplicidad de opciones y la importancia de comprometerse con una meta.
La sensación de que siempre hay algo mejor esperando en otro lado alimenta la inquietud y la indecisión. Frente a este escenario, la mirada de Séneca, uno de los grandes pensadores estoicos del siglo I, cobra una vigencia inesperada.
En sus cartas a Lucilo, Séneca dejó una advertencia que atraviesa los siglos: “Quien pretende llegar a un sitio determinado, emprenda un solo camino y déjese de tantear muchos a un tiempo; pues esto último no es caminar, sino vagar”. Para el filósofo, intentar avanzar en varias direcciones a la vez no es señal de ambición, sino de falta de rumbo y de energía dispersa.
Qué planteaba el filósofo estoico sobre seguir un único camino
El diagnóstico de Séneca encuentra eco en conceptos actuales de la psicología y la sociología. Lo que el estoico llamaba “vagar”, hoy se conoce como la paradoja de la elección: cuando la abundancia de opciones, lejos de liberar, termina paralizando y generando insatisfacción.
Este fenómeno se refleja en dinámicas como el FOMO (Fear of missing out), el temor a quedar afuera de experiencias mejores, que impide disfrutar el camino elegido. También aparece el arrepentimiento preventivo, esa tendencia a comparar lo que se eligió con alternativas hipotéticas, y la parálisis por análisis, que posterga la acción en busca de una perfección inalcanzable.
El resultado es claro: se pierde tiempo valioso evaluando caminos en vez de transitarlos, y la vida se diluye entre dudas y postergaciones.
La filosofía estoica invita a recordar el Memento mori, la conciencia de que el tiempo es limitado, como motor para decidir y avanzar. No se trata de rechazar oportunidades sin sentido, sino de evitar la dispersión que fragmenta la atención y la voluntad.
Especialistas en desarrollo personal coinciden en la importancia de definir prioridades, fijar un objetivo principal y sostener el compromiso. Aceptar la incertidumbre de cada elección libera de la exigencia de perfección y permite construir una trayectoria auténtica.
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