Las enseñanzas de Séneca sobre la constancia y el enfoque para alcanzar los objetivos.

La filosofía estoica invita a recordar el Memento mori, la conciencia de que el tiempo es limitado, como motor para decidir y avanzar. No se trata de rechazar oportunidades sin sentido, sino de evitar la dispersión que fragmenta la atención y la voluntad.

Especialistas en desarrollo personal coinciden en la importancia de definir prioridades, fijar un objetivo principal y sostener el compromiso. Aceptar la incertidumbre de cada elección libera de la exigencia de perfección y permite construir una trayectoria auténtica.