Las reflexiones del filosofo sobre la verdadera riqueza y el valor de dar.

La reflexión también pone el foco sobre la sensación de escasez. Desde la mirada atribuida a Lao Tsé, la verdadera riqueza aparece al disfrutar y compartir aquello que se tiene. La avaricia representa el extremo contrario: cuanto mayor es la obsesión por acumular, más difícil puede resultar disfrutar de aquello que ya se consiguió.

La generosidad también puede trasladarse a las relaciones personales. Compartir tiempo, acompañar a alguien o brindar ayuda puede fortalecer los vínculos y generar una mayor sensación de sentido, sin que exista necesariamente una recompensa material detrás de esa acción.

La propuesta pasa por modificar la relación con lo que se posee, entendiendo que compartir también puede generar beneficios emocionales y sociales difíciles de medir.

Así, la enseñanza de Lao Tsé invita a pensar la generosidad como una práctica cotidiana y no como una inversión esperando recompensa.