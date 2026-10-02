Detuvieron a dos empleadas de un supermercado chino por vender cocaína en el sector de fiambres

Pero el hallazgo no terminó ahí. En el lugar también apareció una balanza de precisión y distintos elementos utilizados para fraccionar sustancias, una serie de indicios que los investigadores incorporaron como evidencia de la presunta operatoria de venta.

Entre los objetos secuestrados apareció además una pistola semiautomática calibre .22. Por el momento no trascendió si estaba cargada, si tenía pedido de secuestro o a quién pertenecía, cuestiones que deberán determinarse mediante los peritajes correspondientes.

La escena encontrada dentro del comercio reforzó así la principal hipótesis de la investigación: que allí no solo se almacenaba droga, sino que parte de la sustancia era preparada para llegar directamente a los compradores.

El depósito estaba enfrente y un auto habría sido clave

La investigación llevó a los agentes hasta otro inmueble ubicado justo frente al supermercado. Se trata de un monoambiente que, de acuerdo con la pesquisa, habría sido utilizado como depósito para guardar parte de la droga antes de su fraccionamiento y posterior distribución.

Los policías también secuestraron un Ford Ka, vehículo que habría sido utilizado para realizar entregas a domicilio. Ese elemento abrió otra línea de investigación para determinar hasta dónde llegaba la presunta red de comercialización y si había más personas involucradas.

Los allanamientos fueron autorizados por el Juzgado de Garantías N° 6 de Morón, a cargo de manera subrogante del juez Roberto Carletti, luego de que la fiscalía reuniera elementos surgidos de la investigación.

Dos empleadas bajo la lupa, pero el dueño quedó afuera

La causa apunta preliminarmente contra dos empleadas del comercio, a quienes los investigadores atribuyen la presunta venta de cocaína desde el establecimiento.

Sin embargo, un dato resulta clave: el propietario del supermercado no fue imputado. Según la información difundida sobre el caso, la hipótesis de la investigación sostiene que las mujeres habrían llevado adelante la actividad sin conocimiento ni autorización de los responsables del local.

Por ese motivo, la Justicia no ordenó el cierre del Mini Market. La continuidad de la actividad comercial quedó sujeta además a una inspección que deberán realizar las autoridades municipales.

Durante el operativo también participó Falú, un perro especializado en la detección de drogas, junto con su guía.

Ahora la investigación deberá determinar quiénes abastecían la droga, quiénes participaban de la distribución y cuál era el verdadero alcance de la presunta venta de cocaína que, según la pesquisa, funcionaba detrás de la fachada de una fiambrería en pleno Morón.