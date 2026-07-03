Liquidación de invierno: el supermercado que te prepara para el frío y tiene estufas eléctricas a bajo costo
Las principales cadenas suman rebajas para la temporada invernal ofreciendo cuotas sin interés y rebajas destacadas en calefacción.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
La llegada del invierno y el descenso de las temperaturas impulsaron una nueva serie de promociones en equipos de calefacción eléctrica. Diferentes cadenas de supermercados comenzaron a ofrecer descuentos en estufas, caloventores, convectores, paneles calefactores y sistemas infrarrojos, con rebajas que alcanzan hasta el 48% sobre los precios originales.
Carrefour concentra las mayores rebajas en calefacción eléctrica
Ofertas Carrefour
- Convector eléctrico Electrolux CON20 con tres potencias y forzador: $79.999, con 48% de descuento (antes $154.444).
- Calefactor infrarrojo de pie digital CPMDP1823: $154.999, con 37% de descuento (antes $249.699).
- Convector Atma 1500 W Wi-Fi: $199.000, con 33% de descuento (antes $299.000).
- Calefactor infrarrojo Indelplas IE02 de 800 W: $36.900, con 30% de descuento (antes $52.900).
- Caloventor vertical Indelplas Delf ID10 de 1800 W: $27.900, con 30% de descuento (antes $39.900).
- Convector Axel AXCOM de 1250 W: $59.000, con 25% de descuento (antes $79.000).
- Verticalefactor infrarrojo Liliana de 1200 W: $60.599, con 25% de descuento (antes $80.799).
- Calefactor infrarrojo Liliana de 1000 W: $65.999, con 25% de descuento (antes $87.999).
- Estufa infrarroja Gadnic de 1500 W: $43.649, con 23% de descuento (antes $56.744).
- Panel calefactor vitrocerámico Gadnic de 2000 W: $101.899, con 23% de descuento (antes $132.469).
- Calefactor infrarrojo de pared Philco de 2000 W: $260.549, con 23% de descuento (antes $338.714).
- Calefactor exterior radiante Liliana de 2200 W: $169.000, con 22% de descuento (antes $219.000).
- Caloventor Axel AX-CA de 1900 W: $34.900, con 22% de descuento (antes $44.900).
- Verticalefactor infrarrojo Liliana: $39.900, con 20% de descuento (antes $49.900).
- Caloventor vertical Protalia FH801 de 2000 W: $39.900, con 20% de descuento (antes $49.900)
Cuáles son las estufas eléctricas más económicas que se consiguen en los supermercados
Al analizar los valores promocionales publicados por las cadenas relevadas, los modelos más accesibles corresponden principalmente a caloventores y calefactores infrarrojos.
El equipo de menor precio es el caloventor vertical Indelplas Delf ID10 de 1800 watts disponible en Carrefour por $27.900.
Entre las opciones de menor costo también figuran el caloventor Axel AX-CA de 1900 watts vendido por Carrefour a $34.900 y el calefactor infrarrojo Indelplas IE02 de 800 watts, que se ofrece por $36.900.
De esta manera, las promociones vigentes permiten acceder a distintos sistemas de calefacción eléctrica por menos de $40.000 en algunos casos, mientras que los descuentos alcanzan hasta el 48% según el modelo seleccionado y la cadena de supermercados donde se realice la compra.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario