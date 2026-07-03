Liquidación de invierno: el supermercado que te prepara para el frío y tiene estufas eléctricas a bajo costo

Entre las opciones de menor costo también figuran el caloventor Axel AX-CA de 1900 watts vendido por Carrefour a $34.900 y el calefactor infrarrojo Indelplas IE02 de 800 watts, que se ofrece por $36.900.

De esta manera, las promociones vigentes permiten acceder a distintos sistemas de calefacción eléctrica por menos de $40.000 en algunos casos, mientras que los descuentos alcanzan hasta el 48% según el modelo seleccionado y la cadena de supermercados donde se realice la compra.