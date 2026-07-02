Los supermercados que venden indumentaria de marca internacional con rebajas
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para cambiar las prendas de tu armario.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
La cadena de supermercados Carrefour lanzó una serie de descuentos en prendas de primeras marcas en algunas de sus sucursales. Por caso, es posible encontrar descuentos en buzos y jeans marca Gap, como así también artículos de Old Navy y Banana Republic.
En la sucursal Vicente López del Carrefour es posible encontrar entre otras cosas fuertes rebajas en prendas marca Gap: la segunda unidad con un 70% de descuento.
Supermercado Carrefour vende buzos y jeans marca Gap con descuento
Si se aprovecha la promoción y se compran dos unidades del mismo producto, es posible comprar por ejemplo dos jeans marca Gap por $32.490 y dos buzos con capucha por poco más de $30.000 cada uno.
En la página web del supermercado también hay promociones similares para prendas Everlast o Tex, la marca propia de la cadena francesa, que desde hace tiempo se posiciona como un referente no solo en consumo masivo, sino también cuenta con una amplia variedad de prendas de todo tipo.
Jean Gap
- 70% en la segunda unidad
- Queda a $32.493 cada uno
- Precio sin promoción: $49.990
Buzo con capucha Gap
- 70% en la segunda unidad
- Queda en $30.543
- Llevando solo uno queda en $46.990
Remera Everlast
- 70% en la segunda unidad
- Precio en oferta: $22.743
- Llevando solo una queda en $34.990
Pantalón frisa Tex Basic
- 70% en la segunda unidad
- Queda en $17.543 cada uno
- Llevando uno solo sale $26.990
Remera Tex manga corta mujer
- 70% en la segunda unidad
- Queda en $11.693
- Llevando una sola queda en $17.990
Buzo básico Everlast
- 70% en la segunda unidad
- Queda en $25.993 cada uno
- Llevando uno solo sale $39.990
Supermercado Coto vende camperas con hasta 50% de descuento y en cuotas
Llega el invierno y el frío ya se siente en buena parte de Argentina. En ese escenario, la cadena de supermercados Coto lanzó una agresiva promoción en la que vende camperas con hasta 50% de descuento y en cuotas sin interés. Lo que representa toda una oportunidad para quienes necesiten este tipo de indumentaria.
Días atrás la usuaria @gangas.tip compartió en TikTok un video en que le repasa las ofertas en el supermercado Coto. En ese caso puntual, se refiere a las promociones de la sucursal frente al Abasto. Pero pueden encontrarse en otros locales que cuenten con la sección de indumentaria.
Se trata de camperas con hasta 50% de descuento y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés. La gran mayoría solo aplica para compras online.
A continuación, algunos ejemplos:
- Campera dama Top Desgin Puffer corto: $50.999 (40% de descuento)
- Campera dama Top Design Boucl ccon cierre, color gris: $59.999 (40% de descuento)
- Campera dama corta negra: $29.999 (50% de descuento)
- Campera dama clásica Top Design: $39.900 (descuento del 40%)
- Campera Top Desing Sherpa: $47.999 (descuento del 40%)
- Campera cuero con piel: $59.999 (descuento del 40%)
- Campera dama corta negra: $35.999 (descuento del 40%)
- Campera de gamuza Top Design para hombre: $37.999 (descuento del 50%)
- Campera sherpa negro para hombre: $47.999 (descuento del 50%)
- Campera desmontable negra para hombre: $69.999 (descuento del 50%)
- Campera neoprene negro para hombre: $49.999,50 (descuento del 50%)
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