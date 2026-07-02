Los supermercados que venden indumentaria de marca internacional con rebajas.

Jean Gap

70% en la segunda unidad

Queda a $32.493 cada uno

Precio sin promoción: $49.990

Buzo con capucha Gap

70% en la segunda unidad

Queda en $30.543

Llevando solo uno queda en $46.990

Remera Everlast

70% en la segunda unidad

Precio en oferta: $22.743

Llevando solo una queda en $34.990

Pantalón frisa Tex Basic

70% en la segunda unidad

Queda en $17.543 cada uno

Llevando uno solo sale $26.990

Remera Tex manga corta mujer

70% en la segunda unidad

Queda en $11.693

Llevando una sola queda en $17.990

Buzo básico Everlast

70% en la segunda unidad

Queda en $25.993 cada uno

Llevando uno solo sale $39.990

Supermercado Coto vende camperas con hasta 50% de descuento y en cuotas

Llega el invierno y el frío ya se siente en buena parte de Argentina. En ese escenario, la cadena de supermercados Coto lanzó una agresiva promoción en la que vende camperas con hasta 50% de descuento y en cuotas sin interés. Lo que representa toda una oportunidad para quienes necesiten este tipo de indumentaria.

Días atrás la usuaria @gangas.tip compartió en TikTok un video en que le repasa las ofertas en el supermercado Coto. En ese caso puntual, se refiere a las promociones de la sucursal frente al Abasto. Pero pueden encontrarse en otros locales que cuenten con la sección de indumentaria.

Se trata de camperas con hasta 50% de descuento y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés. La gran mayoría solo aplica para compras online.

A continuación, algunos ejemplos: