Selección Argentina vs. Jordania: supermercados 24 horas en todo Buenos Aires para tu juntada

Opciones de Hiper ChangoMâs en CABA y GBA

Para compras de mayor volumen, hipermercados de la red ChangoMâs también se suman a la modalidad 24 horas en puntos estratégicos:

CABA: Av. de los Constituyentes 6020.

Zona Sur (Avellaneda): Av. Güemes 861.

La Plata: Camino Centenario 1876.

Recordatorio sobre la venta de bebidas alcohólicas

Es fundamental recordar que, si tu juntada es en la Provincia de Buenos Aires, a las 23:00 horas entra en vigencia la restricción de la Ley 11825. Esta normativa prohíbe la venta y suministro de bebidas alcohólicas hasta las 8:00 de la mañana. Por lo tanto, asegurate de realizar las compras para el brindis antes del pitazo inicial.