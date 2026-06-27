Selección Argentina vs. Jordania: supermercados 24 horas en todo Buenos Aires para tu juntada
Conocé las opciones de supermercados abiertos las 24 horas en Buenos Aires para comprar provisiones antes del gran partido de la Selección Argentina.
Con el horario nocturno del encuentro por el Mundial 2026, la organización de la juntada puede sufrir imprevistos de último momento. Afortunadamente, varias cadenas de supermercados en Buenos Aires ofrecen atención ininterrumpida para que los hinchas puedan abastecerse de alimentos y bebidas en cualquier momento de la madrugada.
Sucursales de Carrefour abiertas las 24 horas (CABA)
La cadena de origen francés cuenta con un amplio listado de sucursales Carrefour Market e Hipermercados que operan de 00:00 a 23:59 horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Algunas de las ubicaciones más destacadas son:
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Caballito / Flores: Av. Rivadavia 6538, Av. Rivadavia 5973, Av. Díaz Vélez.
Centro / Balvanera: Av. Rivadavia 999, Av. Rivadavia 2243, Av. Corrientes 1160, Av. Belgrano 1160, Av. Córdoba 2529.
Palermo / Recoleta: Av. Santa Fe 1954, Av. Raúl Scalabrini Ortíz 3128, Av. Raúl Scalabrini Ortíz 1840.
Belgrano / Urquiza: Av. Cabildo 2441, Olazábal 4734, Av. Roosevelt 5749.
Devoto / Paternal: Av. Mosconi 2861, Av. Fco. Beiró 5204, José Pedro Varela 4750.
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Tiendas Dia con atención ininterrumpida
Para quienes buscan compras express, la cadena Dia habilitó tiendas específicas que mantienen sus puertas abiertas las 24 horas, ideales para salir del apuro:
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Palermo: Báez 222 / 224.
Capital Federal (Centro): Av. Córdoba 1733.
Balvanera: Av. Callao 416.
Recoleta: Av. Pueyrredón 1135.
Opciones de Hiper ChangoMâs en CABA y GBA
Para compras de mayor volumen, hipermercados de la red ChangoMâs también se suman a la modalidad 24 horas en puntos estratégicos:
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CABA: Av. de los Constituyentes 6020.
Zona Sur (Avellaneda): Av. Güemes 861.
La Plata: Camino Centenario 1876.
Recordatorio sobre la venta de bebidas alcohólicas
Es fundamental recordar que, si tu juntada es en la Provincia de Buenos Aires, a las 23:00 horas entra en vigencia la restricción de la Ley 11825. Esta normativa prohíbe la venta y suministro de bebidas alcohólicas hasta las 8:00 de la mañana. Por lo tanto, asegurate de realizar las compras para el brindis antes del pitazo inicial.
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