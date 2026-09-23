San Isidro: un vecino reclamó en Defensa del Consumidor y recuperó $27 millones de un plan de ahorro.

Al evaluar el caso, Guillermo Tear, director de Defensa del Consumidor de San Isidro, remarcó la importancia institucional del municipio como mediador imparcial. "Nuestra prioridad es ofrecer una vía de diálogo técnico y jurídico que acerque a las partes, garantizando que tanto los ciudadanos como las empresas encuentren un canal ágil para resolver diferencias de forma colaborativa y sin la necesidad de costos o tiempos de un proceso judicial", sostuvo.

En esa misma línea, ponderó que la modalidad de audiencias a distancia permite resolver los conflictos con mayor comodidad y celeridad para todos los involucrados.

Cómo realizar un reclamo ante Defensa al Consumidor en San Isidro

Los vecinos que necesiten asesoramiento gratuito o deseen iniciar una denuncia formal ante la Dirección de Defensa de los Consumidores y Usuarios pueden hacerlo a través de los canales oficiales habilitados:

Trámite online: sanisidro.gob.ar/defensa-del-consumidor/presentacion-de-denuncias

Sede Central: En 25 de Mayo 520, San Isidro. De lunes a viernes de 8:00 a 17:00. Teléfonos: 4575-4006 / 4007 / 4008. Correo: [email protected]

Sede Boulogne: En Av. Avelino Rolón 2336, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00. Teléfono: 4513-7802. Correo: [email protected]

Para dar curso al expediente, el municipio solicita presentar los datos personales del denunciante, la información comercial de la empresa demandada (nombre o razón social, domicilio) y toda la documentación que respalde el caso, como facturas, contratos del plan de ahorro, recibos de pago o resúmenes de cuenta