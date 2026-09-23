San Isidro: un vecino reclamó en Defensa del Consumidor y recuperó $27 millones de un plan de ahorro
Debido a constantes aumentos mensuales, el adjudicatario interrumpió el pago en la cuota 58. Inicialmente, la empresa pretendía devolver $7,4 millones.
Un litigio frustrado por la suba imparable de las cuotas automotrices encontró una salida favorable en la comuna de San Isidro. Un vecino logró multiplicar por cuatro la suma que la empresa administradora pretendía liquidarle tras interrumpir su plan de ahorro, alcanzando un acuerdo millonario que evitó una larga disputa en la Justicia.
Todo comenzó cuando el consumidor, identificado como M. A., acudió a las autoridades locales al considerar abusiva la liquidación propuesta por una firma asentada en Boulogne. Luego de haber abonado 58 cuotas, las constantes alzas del mercado le impidieron continuar con los pagos. Sin embargo, al solicitar el cierre del contrato, la compañía le ofreció apenas $7.482.676 como devolución, aplicando quitas que absorbían cerca del 75% del dinero total que había depositado a lo largo de los años.
Al no existir acuerdo entre las partes, la Dirección de Defensa del Consumidor intervino citando a la administradora y al adjudicatario a dos encuentros de mediación a través de plataformas virtuales. En estas instancias de trabajo, los abogados de la empresa modificaron drásticamente su postura y presentaron una contrapropuesta con el objetivo explícito de dar por cerrado el reclamo y esquivar la vía judicial, sin por ello reconocer fallas en la liquidación original.
Cómo se resolvió el caso en Defensa al Consumidor de San Isidro
La gestión concluyó de forma exitosa con la rúbrica de un convenio por el cual la firma abonará al vecino un haber neto definitivo de $27.674.050.
A cambio de este ajuste sustancial, el reclamante transfirió la titularidad del plan a la compañía, desistió de iniciar acciones legales futuras por este motivo y aceptó una cláusula de confidencialidad sobre los pormenores del trámite.
Al evaluar el caso, Guillermo Tear, director de Defensa del Consumidor de San Isidro, remarcó la importancia institucional del municipio como mediador imparcial. "Nuestra prioridad es ofrecer una vía de diálogo técnico y jurídico que acerque a las partes, garantizando que tanto los ciudadanos como las empresas encuentren un canal ágil para resolver diferencias de forma colaborativa y sin la necesidad de costos o tiempos de un proceso judicial", sostuvo.
En esa misma línea, ponderó que la modalidad de audiencias a distancia permite resolver los conflictos con mayor comodidad y celeridad para todos los involucrados.
Cómo realizar un reclamo ante Defensa al Consumidor en San Isidro
Los vecinos que necesiten asesoramiento gratuito o deseen iniciar una denuncia formal ante la Dirección de Defensa de los Consumidores y Usuarios pueden hacerlo a través de los canales oficiales habilitados:
- Trámite online: sanisidro.gob.ar/defensa-del-consumidor/presentacion-de-denuncias
- Sede Central: En 25 de Mayo 520, San Isidro. De lunes a viernes de 8:00 a 17:00. Teléfonos: 4575-4006 / 4007 / 4008. Correo: [email protected]
- Sede Boulogne: En Av. Avelino Rolón 2336, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00. Teléfono: 4513-7802. Correo: [email protected]
Para dar curso al expediente, el municipio solicita presentar los datos personales del denunciante, la información comercial de la empresa demandada (nombre o razón social, domicilio) y toda la documentación que respalde el caso, como facturas, contratos del plan de ahorro, recibos de pago o resúmenes de cuenta
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