Los bodegones de Buenos Aires que tienen la mejor milanesa con puré

Además de sus icónicas milanesas, el restaurante ofrece Parrilla Libre todos los días, una opción ideal para quienes buscan comer mucho sin gastar demasiado.

El local abre todos los días de 9 a 1 de la madrugada y se encuentra en Humberto 1º 420, en pleno corazón de San Telmo. Llegar en transporte público es fácil: varias líneas de colectivo (22, 24, 29, 33, 74, 86 y 130) tienen paradas a pocas cuadras del restaurante.