Los bodegones de Buenos Aires que tienen la mejor milanesa con puré
La milanesa con puré es un clásico argentino que no puede faltar en los bodegones, y tiene versiones destacadas en Bar Alemán y El Inmigrante.
La gastronomía de Buenos Aires brilla en sus bodegones tradicionales, donde el sabor casero y el espíritu de barrio se sienten en cada plato. Entre ellos, el Bar Alemán (Villa Devoto) y El Inmigrante (San Telmo) se destacan por ofrecer la mejor milanesa con puré, precios accesibles y una experiencia auténtica que convierte este clásico en un verdadero ritual gastronómico.
Las especialidades de "Bar Alemán"
Con más de 115 años de trayectoria, el Bar Alemán se ha convertido en un ícono de Villa Devoto. Conocido popularmente como “El Alemán”, mantiene el encanto del bodegón tradicional, con mesas familiares y un menú que combina clásicos argentinos con sabores de la cocina alemana.
Entre sus platos más destacados se encuentran las milanesas gigantes con puré cremoso, aunque también ofrece especialidades típicas de Alemania como knackwurst (salchichas y chorizos), kassler (costillas de cerdo ahumadas) y una amplia variedad de pastas caseras, incluyendo ravioles, capelletis, vermicellis y lasagna a la napolitana.
El restaurante funciona de martes a domingo de 12 a 00 horas (lunes cerrado) y se encuentra en Av. San Martín 5992, Villa Devoto. Para llegar, el tren Urquiza es la opción más cómoda, con paradas en El Libertador y Francisco Beiró, y también varias líneas de colectivo (24, 57, 78, 105, 110, 134 y 146) que dejan a pocos pasos de la puerta.
Las especialidades de "El Inmigrante"
Si hablamos de dónde comer en San Telmo, El Inmigrante es una parada obligada. Este bodegón se hizo famoso por sus “Super Milangas”, porciones gigantes pensadas para compartir entre tres personas, acompañadas de salsa de tomate, mozzarella y huevo frito.
Además de sus icónicas milanesas, el restaurante ofrece Parrilla Libre todos los días, una opción ideal para quienes buscan comer mucho sin gastar demasiado.
El local abre todos los días de 9 a 1 de la madrugada y se encuentra en Humberto 1º 420, en pleno corazón de San Telmo. Llegar en transporte público es fácil: varias líneas de colectivo (22, 24, 29, 33, 74, 86 y 130) tienen paradas a pocas cuadras del restaurante.
