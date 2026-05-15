Ravioles, alfajores y miel: las tres fiestas de pueblitos bonaerenses para degustar manjares del fin de semana

Fiesta de la Miel en Salvador María: El domingo 17 de mayo, esta pintoresca localidad del partido de Lobos llevará a cabo su esperado evento anual. El objetivo principal de la jornada es promover activamente la apicultura, concientizar sobre la vital importancia de las abejas para la biodiversidad y fomentar que la miel forme parte de las compras habituales de todos los argentinos.