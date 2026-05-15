Ravioles, alfajores y miel: las tres fiestas de pueblitos bonaerenses para degustar manjares del fin de semana
Este fin de semana, la gastronomía bonaerense brilla con tres fiestas imperdibles llenas de sabores, shows en vivo y grandes tradiciones locales.
La provincia de Buenos Aires se prepara para vivir un fin de semana a puro sabor. La gastronomía será la gran protagonista gracias a tres fiestas exclusivas que combinarán platos típicos, espectáculos artísticos y actividades para toda la familia en diferentes y pintorescas localidades del interior bonaerense.
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Las fiestas de Buenos Aires para disfrutar este fin de semana
Quienes busquen una escapada corta para deleitar el paladar tendrán a disposición tres eventos muy especiales con foco en la producción local:
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Fiesta del Raviol en Ferré: Este sábado 16 de mayo, el Club Deportivo Colonial organiza esta tradicional y convocante celebración. Los asistentes podrán disfrutar de una abundante comida típica de raíces italianas y compartir diversos espectáculos artísticos en vivo para amenizar la jornada.
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Kilómetro del Alfajor en Berazategui: Desde el sábado 16 hasta el domingo 17 de mayo, los más golosos tienen una cita ineludible. El evento reunirá a los mejores productores del país e incluirá imperdibles masterclasses con grandes referentes de la pastelería, la gran elección del mejor alfajor, sorpresas y personalidades invitadas.
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Fiesta de la Miel en Salvador María: El domingo 17 de mayo, esta pintoresca localidad del partido de Lobos llevará a cabo su esperado evento anual. El objetivo principal de la jornada es promover activamente la apicultura, concientizar sobre la vital importancia de las abejas para la biodiversidad y fomentar que la miel forme parte de las compras habituales de todos los argentinos.
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