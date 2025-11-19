Los detalles sobre comprar un celular plegable o tradicional: ¿qué conviene más?

También es útil explorar las herramientas pensadas para multitarea: dividir la pantalla, mantener aplicaciones flotantes o combinar varias funciones al mismo tiempo. Así, el plegable deja de ser solo un diseño llamativo y pasa a convertirse en una herramienta práctica y versátil.

Qué elegir entre celular tradicional o plegable

No existe una opción universal. Quien busca un equipo resistente y accesible suele inclinarse por un celular tradicional, mientras que quien prioriza innovación y una pantalla más amplia puede encontrar en un plegable la alternativa ideal.