Los ejercicios caseros recomendados para aliviar el dolor del ciático
Un experto reveló los ejercicios que podrían evitar el quirófano frente al dolor de ciática con medicamentos y fisioterapia. ¿Cómo manejar tu salud?
La salud puede verse afectada por el dolor de ciática, una afección muy común que impacta a millones de personas en todo el mundo. Se presenta como una sensación punzante, de ardor o entumecimiento que recorre desde la zona lumbar hasta la pierna, dificultando acciones cotidianas como caminar, sentarse o dormir.
En casos graves puede requerir tratamiento médico o cirugía, aunque en muchos otros puede aliviarse de forma natural con ejercicios específicos que reducen la presión sobre el nervio ciático y mejoran la movilidad.
El fisioterapeuta Marcos Sacristán, reconocido por su canal de YouTube con más de 4,19 millones de suscriptores, atravesó una hernia discal que le provocó una ciática severa y lo llevó al quirófano.
Con el tiempo descubrió una serie de ejercicios simples y prácticos, fáciles de realizar en casa, que habrían evitado aquella operación. Desde su experiencia, promueve una rutina eficaz para aliviar el dolor de ciática y mejorar la calidad de vida sin depender necesariamente de medicamentos o procedimientos invasivos.
Los 7 ejercicios recomendados por un fisioterapeuta
Con elementos simples y cotidianos que todos tenemos en casa, como una colchoneta, una silla o incluso el propio peso del cuerpo, el fisioterapeuta Marcos Sacristán recomienda una rutina de 7 ejercicios caseros especialmente pensados para aliviar el dolor de ciática y mejorar la movilidad.
La sugerencia del especialista es probar cada uno de los movimientos para identificar cuáles resultan más cómodos y efectivos según las necesidades de cada persona, y luego repetir únicamente los tres que mejor se adapten, realizando entre tres y cuatro series de cada uno para obtener mejores resultados. La secuencia propuesta incluye:
- Deslizamiento neutral boca arriba, ideal para relajar la zona lumbar
- Estiramiento del piramidal, que ayuda a disminuir la tensión muscular
- Patada lateral, para fortalecer glúteos y cadera
- Deslizamiento neutral con rotación lumbar, que mejora la flexibilidad de la columna
- Esfinge ladeada, que favorece la extensión y alivio en la espalda baja;
- Fortalecimiento del piramidal, clave para prevenir recaídas
- Deslizamiento neutral sentado, perfecto para quienes pasan muchas horas en esa postura.
Practicar esta rutina de manera constante contribuye a reducir la presión sobre el nervio ciático, a recuperar la movilidad natural y a mantener una mejor salud lumbar sin necesidad de salir del hogar.
