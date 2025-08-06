Los ejercicios caseros recomendados para aliviar el dolor del ciático

La sugerencia del especialista es probar cada uno de los movimientos para identificar cuáles resultan más cómodos y efectivos según las necesidades de cada persona, y luego repetir únicamente los tres que mejor se adapten, realizando entre tres y cuatro series de cada uno para obtener mejores resultados. La secuencia propuesta incluye:

Deslizamiento neutral boca arriba , ideal para relajar la zona lumbar

, ideal para relajar la zona lumbar Estiramiento del piramidal , que ayuda a disminuir la tensión muscular

, que ayuda a disminuir la tensión muscular Patada lateral , para fortalecer glúteos y cadera

, para fortalecer glúteos y cadera Deslizamiento neutral con rotación lumbar , que mejora la flexibilidad de la columna

, que mejora la flexibilidad de la columna Esfinge ladeada , que favorece la extensión y alivio en la espalda baja;

, que favorece la extensión y alivio en la espalda baja; Fortalecimiento del piramidal , clave para prevenir recaídas

, clave para prevenir recaídas Deslizamiento neutral sentado, perfecto para quienes pasan muchas horas en esa postura.

Practicar esta rutina de manera constante contribuye a reducir la presión sobre el nervio ciático, a recuperar la movilidad natural y a mantener una mejor salud lumbar sin necesidad de salir del hogar.