Los ejercicios clave para mejorar la postura y evitar los dolores de espalda
Esta rutina está diseñada para facilitar tus movimientos diarios, ayudándote a sentarte, pararte y moverte con más comodidad y naturalidad.
Tener una buena postura es clave para mejorar tu fitness y cuidar tu salud, ya que no se trata de estar rígido sino de moverse con comodidad y equilibrio en distintas posiciones. El pilates es una excelente herramienta para optimizar la alineación corporal, fortalecer el tronco, mejorar la movilidad de la columna y la estabilidad pélvica, además de potenciar la conexión mente-cuerpo.
Esta práctica facilita que músculos, huesos y articulaciones trabajen sin esfuerzo, ayudando en movimientos diarios como sentarse o pararse. La clave está en realizar los ejercicios con precisión e intención, logrando mejores resultados aunque los movimientos sean suaves y controlados.
Los ejercicios para mejorar la postura
Para hacer esta rutina vas a necesitar una colchoneta y un par de mancuernas livianas (entre 500 gramos y 1,5 kilos). Podés hacerla todos los días, pero con dos o tres veces por semana alcanza para notar mejoras. Es perfecta para arrancar el día o para una pausa activa después de estar mucho tiempo sentado.
- Medio rodado atrás: Sentate con rodillas flexionadas, manos en los muslos. Redondeá la espalda y bajá el torso hacia la colchoneta. Volvé a sentarte derecho. 3 a 5 repeticiones.
- Puente de hombros con inclinación pélvica: Acostate boca arriba, doblá las rodillas y apoyá los pies. Elevá la pelvis formando un puente y bajá despacio. 3 a 5 repeticiones.
- Preparación del cisne: Boca abajo, manos al costado del pecho. Levantá cabeza y pecho, mantené unos segundos y bajá con control. 3 a 5 repeticiones.
- Patada con una pierna: Boca abajo, apoyado en los antebrazos. Doblá una rodilla para dar dos patadas hacia atrás. Alterná piernas. 3 repeticiones por lado.
- Natación: Boca abajo, brazos y piernas extendidos. Elevá cabeza, pecho y extremidades. Alterná levantar brazo y pierna contrarios. 5 repeticiones por lado.
- Sirena: Sentate sobre una cadera, brazo arriba. Inclinate hacia el lado opuesto con respiración profunda. Repetí del otro lado. 3 repeticiones por lado.
- Expansión del pecho: De rodillas con mancuernas, brazos a los costados. Elevá los brazos al frente y abrí el pecho mientras girás la cabeza. 3 a 5 repeticiones
