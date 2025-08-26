Preocupación por la salud de Pablo Grillo: "No está teniendo la evolución esperada"
La familia del fotoperiodista que fue herido de gravedad por la Gendarmería el pasado 12 de marzo volvió a pronunciarse sobre el estado del joven.
En las primeras horas de este martes, la familia de Pablo Grillo sorprendió con un nuevo parte médico en la cuenta de Instagram que manejan, aunque no con las mejores noticias. Allí especificaron que el joven que fue brutalmente atacado por la Gendarmería el pasado 12 de marzo durante una marcha de jubilados "no está teniendo la evolución que se espera".
En este sentido, informaron que el fotoperiodista se encuentra "clínicamente estable en terapia intensiva", aunque detallaron que "neurológicamente, está en una meseta", sin la evolución esperada, como se mencionó anteriormente. "El Líquido Cefalorraquídeo (LCR) no es suficiente para cubrir todo el cerebro", indicaron, y sumaron: "Según la última tomografía, el ventrículo cerebral derecho (por donde pasa el LCR) estaría dilatándose más que el izquierdo".
Tras ello, comentaron que "los médicos tienen como hipótesis que la válvula que controla el LCR no estaría funcionando", por lo que hoy el joven profesional sería sometido a un "cierre de válvula" de forma manual, "con una pequeña incisión".
"Continúa luchando, está con fuerzas. El cariño que le hacen llegar a él lo siente y lo necesita. Gracias de todo corazón", cerraron en la publicación.
Video: así fue la reconstrucción del disparo contra Pablo Grillo
La División de Balística de la Policía de la Ciudad realizó hace algunos días la reconstrucción del disparo que impactó contra el fotógrafo Pablo Grillo en la marcha de jubilados del pasado 12 de marzo. El procedimiento se realizó a pedido de la jueza federal María Servini.
La reconstrucción buscará determinar detalles sobre la trayectoria del proyectil que hirió a Grillo desde su origen hasta el punto de impacto. Cabe señalar que el fotógrafo amateur de 35 años estuvo internado durante 83 días tras el hecho.
Además, se analizarán otros detalles claves para la investigación, como la velocidad alcanzada y el ángulo del proyectil, si éste impacto previamente en otra superficie o no, si pudo desviarse a causa de esto, dónde se encontraba Grillo al momento de recibir la bala y también la posición en la que se hallaba el arma.
La pericia balística no se limitará a los puntos establecidos por el Juzgado, sino que también incorporará las exigencias planteadas por la querella que representa a la familia de Grillo. Entre ellas se encuentran la determinación de la altura y medidas antropométricas de quien disparó, su posición exacta durante el disparo, así como también las de la víctima.
Asimismo, se analizarán el cañón y el tipo de arma involucrada -una pistola Unic lanza gases calibre 38.1 mm-, su alcance real, y las características del entorno al momento del hecho, a partir de registros audiovisuales del operativo.
