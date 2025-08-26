Preocupación por la salud de Pablo Grillo: "No está teniendo la evolución esperada"

Video: así fue la reconstrucción del disparo contra Pablo Grillo

La División de Balística de la Policía de la Ciudad realizó hace algunos días la reconstrucción del disparo que impactó contra el fotógrafo Pablo Grillo en la marcha de jubilados del pasado 12 de marzo. El procedimiento se realizó a pedido de la jueza federal María Servini.

La reconstrucción buscará determinar detalles sobre la trayectoria del proyectil que hirió a Grillo desde su origen hasta el punto de impacto. Cabe señalar que el fotógrafo amateur de 35 años estuvo internado durante 83 días tras el hecho.

reconstruccion pablo grillo

Además, se analizarán otros detalles claves para la investigación, como la velocidad alcanzada y el ángulo del proyectil, si éste impacto previamente en otra superficie o no, si pudo desviarse a causa de esto, dónde se encontraba Grillo al momento de recibir la bala y también la posición en la que se hallaba el arma.

La pericia balística no se limitará a los puntos establecidos por el Juzgado, sino que también incorporará las exigencias planteadas por la querella que representa a la familia de Grillo. Entre ellas se encuentran la determinación de la altura y medidas antropométricas de quien disparó, su posición exacta durante el disparo, así como también las de la víctima.

Asimismo, se analizarán el cañón y el tipo de arma involucrada -una pistola Unic lanza gases calibre 38.1 mm-, su alcance real, y las características del entorno al momento del hecho, a partir de registros audiovisuales del operativo.