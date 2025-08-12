Los ejercicios claves para tonificar los músculos de los pies
Aunque son fundamentales, muchas veces nuestros pies pasan totalmente desapercibidos en el cuidado diario. Acá te enseñamos cómo mejorar su salud.
Tus pies son una estructura de tu salud sorprendentemente compleja y resistente, formada por huesos, articulaciones, músculos y ligamentos que trabajan juntos para mantener el equilibrio, amortiguar cada paso y propulsarte al caminar. Aunque solemos olvidarlos, cuidar su fortaleza y flexibilidad es clave para evitar dolores en rodillas, caderas y espalda, y para prevenir lesiones comunes como esguinces o tendinitis.
Con ejercicios simples y un calzado adecuado, podés mejorar la estabilidad, la propiocepción y la función general del pie, transformando tu forma de caminar y tu calidad de vida.
Las recomendaciones clave para fortalecer los pies
Las especialistas coinciden en que para empezar a fortalecer los pies hay ejercicios simples que podés hacer en cualquier momento y que mejoran tu día a día.
- Masaje de fascia con pelota o botella congelada: Sentado o parado, apoyá una pelota dura (tipo tenis o golf) bajo el pie descalzo. Movela desde la base de los dedos hasta el talón durante un minuto, prestando atención a puntos sensibles y respirando. Para un efecto más potente, usá una botella con agua congelada. Si duele en un lugar, quedate unos segundos ahí, dice García.
- Ejercicio de garra con toalla para activar dedos y arco: Poné una toalla pequeña en el piso y apoyá el pie. Abrí los dedos y arrugá la toalla hacia adentro como si fuera una garra; después estirala y repetí 10 veces por pie. Hay que sentir cómo se activa el arco interno. Cuesta al principio porque no movemos los dedos, pero la conexión vuelve rápido, explica García.
- Caminar de puntas y elevaciones de talón: Caminar de puntillas descalzo, despacio y con los talones bien altos, ayuda a fortalecer y mejorar el equilibrio. Cuando te sientas cómodo, hacé elevaciones de talón en un escalón, subiendo y bajando despacio. Toscano dice que si tuvieras que elegir un solo ejercicio sería ese.
Estos ejercicios trabajan fuerza, equilibrio y activan el arco. Con unos minutos diarios y constancia vas a notar la diferencia.
