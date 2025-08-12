Los ejercicios claves para tonificar los músculos de los pies

Tus pies son una estructura de tu salud sorprendentemente compleja y resistente, formada por huesos, articulaciones, músculos y ligamentos que trabajan juntos para mantener el equilibrio, amortiguar cada paso y propulsarte al caminar. Aunque solemos olvidarlos, cuidar su fortaleza y flexibilidad es clave para evitar dolores en rodillas, caderas y espalda, y para prevenir lesiones comunes como esguinces o tendinitis.