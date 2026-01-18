Los ejercicios ideales para aprovechar los días de sol y mejorar el estado físico
El entrenamiento constante es clave en la producción de endorfinas, ayudando a reducir el estrés y la ansiedad. Los detalles en la nota.
Mantenerse activo es una de las claves fundamentales para cuidar la salud a lo largo de la vida. Incorporar movimiento a la rutina diaria no solo ayuda a prevenir el sedentarismo, sino que también promueve mayor energía, mejor descanso y fortalece de forme efectiva el sistema inmunológico.
Con la llegada de las altas temperaturas, el ejercicio al aire libre se presenta como la mejor opción, ya que el clima templado vuelve más placenteras las actividades físicas y permite aprovechar los beneficios del sol. Sin embargo, es esencial elegir horarios adecuados y mantenerse hidratado para no sufrir descompensaciones imprevistas producto del calor.
Los mejores ejercicios para hacer al aire libre
Entrenar de forma regular es fundamental para mantener una buena salud, aunque durante el verano elegir cómo y dónde hacerlo puede resultar un desafío. Estas son algunas de las variantes para realizar al aire libre:
- Escaleras: subir y bajar escalones mejora la resistencia cardiovascular y fortalece piernas y glúteos. Se puede ajustar la intensidad según el nivel físico.
- Estiramientos y yoga al aire libre: aumentan la movilidad, alivian tensiones musculares y favorecen la relajación en contacto con espacios verdes.
- Calistenia en parques: entrenar con barras permite ganar fuerza usando el propio peso corporal, sin equipamiento y en un entorno social motivador.
- Remo recreativo: trabaja brazos, abdomen y espalda, mientras activa el sistema cardiovascular de forma controlada y entretenida.
- Running en parques: ayuda a mejorar la capacidad aeróbica y a quemar grasa, con el plus de un entorno más amable que la ciudad cerrada.
- Juegos en la playa: actividades como vóley o frisbee combinan movimiento, coordinación y diversión en un ambiente relajado.
- Caminatas: caminar de forma regular fortalece el corazón, reduce el estrés y contribuye a la prevención de enfermedades, sin impacto sobre las articulaciones.
