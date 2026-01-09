Los ejercicios para los mayores de 45 para quemar grasa y tener un cuerpo más estilizado
Se terminó el exceso de las fiestas y arranca el regreso a la rutina: claves simples y efectivas para bajar los kilos ganados en los últimos días.
La salud y el fitness pasan a ser prioridades después de los 45 años, una etapa en la que el metabolismo se vuelve más lento y el cuerpo necesita estímulos más precisos para quemar grasa y mantener una buena composición corporal.
Por eso, la clave no está en sumar horas de entrenamiento sin control, sino en elegir ejercicios que sean efectivos, seguros y sostenibles en el tiempo.
Los ejercicios recomendados para los mayores de 45
A partir de los 45 años, los profesionales del entrenamiento coinciden en que los ejercicios de fuerza deben ocupar un lugar central en la rutina.
Este tipo de trabajo no solo ayuda a bajar de peso, sino que es fundamental para conservar masa muscular, proteger las articulaciones y evitar la caída del metabolismo, uno de los principales obstáculos para adelgazar con el paso de los años.
Entre los movimientos más completos se destacan las sentadillas, un ejercicio funcional que puede realizarse sin equipamiento y adaptarse a distintos niveles de condición física.
Al ejecutarlas correctamente, se activan piernas, glúteos, abdomen y espalda baja, lo que genera un alto consumo calórico y favorece el efecto postcombustión, es decir, el gasto energético que continúa incluso después de terminar el entrenamiento.
Además de las sentadillas, se recomienda incorporar otros ejercicios de fuerza como estocadas, peso muerto con poco peso o ejercicios con bandas elásticas, que permiten trabajar el cuerpo de manera integral sin sobrecargar.
Complementar estas rutinas con actividad aeróbica de bajo impacto, como caminatas rápidas, bicicleta o natación, mejora la salud cardiovascular y contribuye a reducir la grasa acumulada, especialmente en la zona abdominal.
Un plan equilibrado para mayores de 45 suele incluir dos o tres sesiones semanales de fuerza, combinadas con cardio moderado, pausas de descanso activo y estiramientos.
Este enfoque integral no solo ayuda a lograr un cuerpo más estilizado, sino que también mejora la postura, la movilidad y el bienestar general, con resultados que se sostienen a largo plazo.
