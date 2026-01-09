Los ejercicios para los mayores de 45 para quemar grasa y tener un cuerpo más estilizado

Al ejecutarlas correctamente, se activan piernas, glúteos, abdomen y espalda baja, lo que genera un alto consumo calórico y favorece el efecto postcombustión, es decir, el gasto energético que continúa incluso después de terminar el entrenamiento.

ejercicios después de los 50

Además de las sentadillas, se recomienda incorporar otros ejercicios de fuerza como estocadas, peso muerto con poco peso o ejercicios con bandas elásticas, que permiten trabajar el cuerpo de manera integral sin sobrecargar.

Complementar estas rutinas con actividad aeróbica de bajo impacto, como caminatas rápidas, bicicleta o natación, mejora la salud cardiovascular y contribuye a reducir la grasa acumulada, especialmente en la zona abdominal.

Un plan equilibrado para mayores de 45 suele incluir dos o tres sesiones semanales de fuerza, combinadas con cardio moderado, pausas de descanso activo y estiramientos.

Este enfoque integral no solo ayuda a lograr un cuerpo más estilizado, sino que también mejora la postura, la movilidad y el bienestar general, con resultados que se sostienen a largo plazo.