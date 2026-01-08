Fitness: las recomendaciones para hacer ejercicios en plena temporada de calor
Entrenar bajo las altas temperaturas pueden conducir a descompensaciones y problemas de salud, motivo por el cual es calve tener en cuenta estos consejos.
Mantener una rutina de entrenamiento durante todo el año es clave para mejorar la resistencia, fortalecer los músculos y reducir la apariciones de problemas de salud que pueden poner en jaque nuestro cuerpo. Sin embargo, las elevadas temperaturas pueden causar desgano al momento de realizar ejercicio, motivo por el cual es clave tener en cuenta una serie de recomendaciones para combatir el calor.
Es importante tener en cuenta que las altas temperaturas pueden generar problemas de salud, como deshidratación, golpes de calor o agotamiento. Por eso, entrenar en horarios más frescos, hidratarse correctamente y ajustar la intensidad del ejercicio es fundamental para proteger el cuerpo mientras se mantiene la actividad física constante.
La recomendación clave para hacer ejercicios
Una de las claves para entrenar bajo calor intenso es mantenerse bien hidratado, tomando líquidos antes, durante y después del ejercicio. En sesiones cortas, basta con beber agua de forma regular, aunque las bebidas isotónicas ayudan a reponer minerales y mantener el equilibrio corporal en entrenamientos más largos.
El cuerpo regula la temperatura mediante la sudoración y el aumento del flujo sanguíneo en la piel, pero en ambientes muy húmedos, este sistema pierde eficacia, aumentando el riesgo de malestar. Personas como adultos mayores, niños, embarazadas y quienes trabajan al aire libre son más sensibles, por lo que se recomienda ropa ligera, colores claros y cuidar la hidratación constantemente.
Además, especialistas destacan que, aunque hacer ejercicio es beneficioso, en días de mucho calor conviene entrenar temprano por la mañana o al final de la tarde. También aconsejan evitar la exposición al sol del mediodía y usar protector solar para prevenir quemaduras y otros problemas en la piel.
