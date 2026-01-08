Fitness: las recomendaciones para hacer ejercicios en plena temporada de calor

Mantener una rutina de entrenamiento durante todo el año es clave para mejorar la resistencia, fortalecer los músculos y reducir la apariciones de problemas de salud que pueden poner en jaque nuestro cuerpo. Sin embargo, las elevadas temperaturas pueden causar desgano al momento de realizar ejercicio, motivo por el cual es clave tener en cuenta una serie de recomendaciones para combatir el calor.