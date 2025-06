 Los ejercicios para mejorar la postura y endurecer el abdomen

El ejercicio conocido como plancha —o plank en inglés— se basa en mantener una postura similar a la de una flexión, pero sin moverse hacia abajo. “Se trata de un ejercicio isométrico, es decir, sin movimiento articular repetitivo, lo cual lo convierte en una alternativa más segura para quienes quieren fortalecer el cuerpo sin dañar la zona lumbar, la pelvis o la cintura”, explica Javier Furman, kinesiólogo y fisioterapeuta.

El ejercicio de poco tiempo para mejorar la postura y endurecer el abdomen

El #plankchallenge, uno de los desafíos más virales en redes sociales, fue impulsado por las influencers italianas Linda Morselli y Renata Zanchi. Ambas propusieron un reto accesible para todas las personas, incluso sin entrenamiento previo: “Durante 30 días intentaremos cumplir este desafío de planchas. ¿No estás entrenado? Nosotras tampoco. Empezamos con apenas 20 segundos diarios hasta alcanzar, de a poco, los cinco minutos”.

Según la propuesta, al llegar al día 12 ya sería posible sostener la posición durante 2 minutos, y al finalizar el mes, aguantar los 5 minutos sin pausas. El foco del reto está puesto en fortalecer el core o núcleo corporal, la zona que conecta las principales cadenas musculares.

Beneficios del #plankchallenge

“El ejercicio de plancha es simple, seguro y con escasos efectos adversos. Es muy poco probable lesionarse al hacerlo, y se recomienda ampliamente por sus múltiples beneficios”, explica Javier Furman, kinesiólogo y fisioterapeuta.

La práctica frecuente de planchas ayuda a mantener una correcta alineación corporal, previene lesiones musculoesqueléticas y optimiza el rendimiento físico en distintos deportes.

Furman remarca que sus beneficios son tanto musculares como articulares, metabólicos y físicos. Sin embargo, destaca como principal función la de reforzar el core, lo cual permite potenciar el resto de los grupos musculares del cuerpo.

Un estudio publicado en The Journal of Strength and Conditioning Research en 2013 evaluó a 20 personas y concluyó que los ejercicios como la plancha, que activan los músculos profundos del tronco, eran más efectivos para fortalecer los abdominales que otros más tradicionales. También mostraron mejoras en equilibrio, movilidad y resistencia.

Otra investigación, titulada “Efectividad de los ejercicios de estabilización central en el tratamiento del dolor lumbar crónico inespecífico”, analizó a 120 pacientes con dolor de espalda persistente. Tras seis semanas de ejercicios centrados en el core, quienes los realizaron mostraron mejores resultados que aquellos con rutinas tradicionales de fisioterapia.