Los ejercicios para obtener un extra de fuerza para las tareas del día a día
Para obtener los resultados esperados, estos movimientos se deben combinar con una dieta equilibrada y un descanso correcto. Los detalles en la nota.
Mantener una rutina de ejercicio regular no solo fortalece los músculos y mejora la resistencia, sino que también tiene un impacto positivo en la energía diaria, el estado de ánimo y la salud general. Incorporar movimientos de fuerza son grandes aliados para mejorar el sistema inmunológico, previniendo la aparición de diferentes enfermedades crónicas.
Sin embargo, para que el ejercicio tenga un impacto positivo en el cuerpo, es fundamental combinarlo con una alimentación equilibrada y un descanso adecuado. Si bien se pueden encontrar diferentes actividades para fortalecer los músculos, solo unos pocos lo hacen de forma eficiente y en poco tiempo.
Los ejercicios recomendados para tener mas fuerza
- Prensa en el suelo con mancuernas: valorada por fortalecer pecho, hombros y tríceps. Se aconseja realizar de 2 a 3 series de 8 a 12 repeticiones.
- Remo con mancuerna a un brazo apoyado en banco: enfocado en la parte superior de la espalda, bíceps y tronco. Se recomienda hacer de 2 a 3 series de 8 a 12 repeticiones por lado.
- Flexiones inclinadas: ideales para trabajar pecho, hombros y tríceps, realizando de 2 a 3 series de 8 a 12 repeticiones.
- Jalón con mancuernas: fortalece espalda superior, pecho, tríceps y tronco. Se recomienda hacer de 2 a 3 series de 8 a 12 repeticiones.
- Prensa de hombros con mancuernas y agarre neutro: activa hombros frontales y laterales, trapecios, pecho y tríceps. Se aconseja realizar de 2 a 3 series de 8 a 12 repeticiones.
- Remo sentado con banda de resistencia: centrado en los músculos de la parte superior de la espalda, con 2 a 3 series de 8 a 12 repeticiones.
- Flexión de bíceps con mancuernas: fortalece bíceps y braquial. Se recomienda hacer de 2 a 3 series de 8 a 12 repeticiones.
- Extensión de tríceps con mancuernas: enfocado en tríceps, con 2 a 3 series de 8 a 12 repeticiones.
