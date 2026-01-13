Los ejercicios recomendados para mantenerse fuerte durante el año
Estos son los 6 pilares del entrenamiento de fuerza que ayudan a mantener la masa muscular, la movilidad y la fuerza con el paso de los años.
Cuidar la salud y mantenerse activo a lo largo del año implica entender que el cuerpo cambia y que el movimiento necesita algo más que solo caminar. Hoy se sabe que los ejercicios de fuerza cumplen un rol central para conservar la autonomía, prevenir limitaciones y sostener una buena calidad de vida con el paso del tiempo.
El entrenamiento de fuerza no apunta a competir ni a levantar grandes cargas, sino a fortalecer movimientos básicos del día a día. Adaptar los ejercicios a cada etapa y entrenar con criterio permite mantenerse fuerte, funcional y con más energía durante todo el año. En simple: invertir en fuerza es invertir en salud.
Las claves para un entrenamiento excelente
Dentro del entrenamiento de fuerza, el enfoque de Marfred Suazo, conocido como Fonz the Trainer, viene ganando terreno por una razón simple: apunta a durar. Con casi una década de experiencia como entrenador personal, plantea entrenar pensando en décadas de fuerza, dejando de lado la obsesión por los resultados rápidos y priorizando un cuerpo funcional a largo plazo.
Según explica, a partir de los 40 años el cuerpo entra en una etapa clave en la que el objetivo no es solo sumar músculo, sino evitar su pérdida progresiva, algo directamente relacionado con caídas, lesiones y pérdida de independencia. Por eso, el entrenamiento de fuerza pasa a ser una herramienta central para sostener la autonomía y la calidad de vida con el paso del tiempo.
Para lograrlo, Suazo propone estructurar las rutinas en torno a seis movimientos fundamentales que replican gestos cotidianos: empujar, jalar, llevar cargas, bisagra de cadera, press por encima de la cabeza y sentadilla. Estos patrones permiten fortalecer los principales grupos musculares y mejorar acciones tan básicas como levantarse, cargar peso, mantener la postura o subir escaleras.
La recomendación final es clara: empezar de forma progresiva, con ejercicios simples y cargas acordes a cada nivel, y complementar el trabajo de fuerza con movilidad y algo de actividad cardiovascular. Así, el entrenamiento se convierte en una inversión directa en la salud, la funcionalidad y la independencia a lo largo de los años. Constancia mata épica, siempre.
