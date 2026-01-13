Los ejercicios recomendados para mantenerse fuerte durante el año

Según explica, a partir de los 40 años el cuerpo entra en una etapa clave en la que el objetivo no es solo sumar músculo, sino evitar su pérdida progresiva, algo directamente relacionado con caídas, lesiones y pérdida de independencia. Por eso, el entrenamiento de fuerza pasa a ser una herramienta central para sostener la autonomía y la calidad de vida con el paso del tiempo.