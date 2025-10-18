Los ejercicios de poca duración que prometen un crecimiento muscular efectivo

Según el autor principal, Ken Kazunori Nosaka, los resultados confirman que la constancia y la regularidad, incluso con rutinas mínimas, generan más beneficios que las sesiones largas y esporádicas. Además, señaló que tres sesiones semanales con contracciones excéntricas de al menos tres segundos son suficientes para empezar a obtener mejoras visibles.

Lo cierto es que el ejercicio regular fortalece los músculos, mejora la circulación, reduce el estrés y aumenta la energía diaria. Además, contribuye a mantener un peso saludable y reduce la probabilidad de contraer enfermedades crónicas, como diabetes o hipertensión.