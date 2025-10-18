Los ejercicios de poca duración que prometen un crecimiento muscular efectivo
El ejercicio frecuente, una correcta alimentación y un descanso óptimo son algunas de las claves para tonificar el cuerpo. Los detalles en la nota.
La llegada del calor hace que diversos usuarios dejen el sedentarismo y comiencen a poner por delante su salud. A través de diferentes ejercicios, buscan tonificar el cuerpo y eliminar el exceso de grasa acumulada producto de una mala alimentación y falta de entrenamiento.
Para tener un cuerpo tonificado no solo es necesario realizar ejercicio, aunque es un punto clave. También es importante descansar 8 horas diarias y alimentarse de forma correcta, con una dieta equilibrada y dejando de lado los excesos. Siguiendo estos pasos, existen más probabilidad de tener el cuerpo deseado en tiempo récord.
Los ejercicios recomendados para un crecimiento muscular
Un estudio conjunto entre la Universidad Edith Cowan (Australia) y varias instituciones japonesas reveló que basta con realizar tres segundos de ejercicios excéntricos tres veces por semana para notar mejoras en la fuerza y el crecimiento muscular.
La investigación, publicada en la European Journal of Applied Physiology, siguió el desarrollo de 26 adultos jóvenes que hicieron extensiones de bíceps con distintas frecuencias. Los que entrenaron dos veces por semana no mostraron progresos, mientras que quienes lo hicieron tres veces aumentaron su fuerza aproximadamente un 2,5%.
Según el autor principal, Ken Kazunori Nosaka, los resultados confirman que la constancia y la regularidad, incluso con rutinas mínimas, generan más beneficios que las sesiones largas y esporádicas. Además, señaló que tres sesiones semanales con contracciones excéntricas de al menos tres segundos son suficientes para empezar a obtener mejoras visibles.
Lo cierto es que el ejercicio regular fortalece los músculos, mejora la circulación, reduce el estrés y aumenta la energía diaria. Además, contribuye a mantener un peso saludable y reduce la probabilidad de contraer enfermedades crónicas, como diabetes o hipertensión.
