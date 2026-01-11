Los ejercicios recomendados para hacer al aire libre y mejorar la salud

Correr en zonas verdes es otra opción muy elegida, ya que potencia la salud cardíaca y pulmonar de manera eficiente. De manera similar, los juegos recreativos en la playa combinan ejercicio y diversión, promoviendo el movimiento sin que se sienta como una obligación.

Por último, caminar al aire libre es una práctica simple y efectiva para mantenerse activo, despejar la mente y reducir el estrés, sin requerir equipamiento especial ni una exigencia física elevada.