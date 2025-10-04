Los mejores ejercicios recomendados para aliviar el dolor cervical
Malas posturas o el sedentarismo son algunos de los desencadenantes principales de este problema. Conocé todos los detalles en la nota.
El paso de los años no solo traen experiencia y sabiduría, sino que también diferentes problemas de salud que pueden causar malestar y dolor. Los inconvenientes cervicales aumentaron durante el último tiempo, demostrando como el sedentarismo y la falta de ejercicio es una problemática en los adultos mayores.
Lo cierto que realizar actividad física no solo es buena para mantenerse activo, sino que también previene la aparición de diferentes problemas y contribuye a una buena calidad de vida. Sin embargo, es importante combinarla con una dieta equilibrada y un descanso de 8 horas.
Los ejercicios recomendados para la zona cervical
Si bien se pueden encontrar diferentes movimientos para calmar el dolor cervical, estos cuatros ejercicios son valorados por su gran eficacia y simplicidad:
- Flexiones de brazos con peso ligero: sentado y con la espalda recta contra la silla, tomar una pesa pequeña o botellas de agua. Flexionar un brazo a la vez, llevándolo hacia el hombro con un giro suave de la muñeca, y luego bajarlo despacio. Esto ayuda a activar bíceps y mejorar la fuerza de los brazos.
- Extensiones de brazos hacia arriba: desde la misma posición, elevar cada brazo hasta estirarlo por encima de la cabeza, y volver a bajarlo controlando el movimiento. Es un ejercicio sencillo para hombros y tríceps.
- Círculos de hombros: manteniendo el cuerpo erguido, mover ambos hombros en círculos amplios, primero hacia adelante y luego hacia atrás. Este movimiento libera tensiones acumuladas y mejora la movilidad articular.
- Estiramientos de cuello: inclinar la cabeza hacia un lado y luego hacia el otro, como si se buscara acercar la oreja al hombro. Después, girar suavemente la cabeza mirando a la derecha y a la izquierda. Por último, bajar el mentón hacia el pecho y regresa lento a la posición inicial. Todo debe hacerse despacio y sin forzar.
