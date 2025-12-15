Los rituales que se repiten a las 00 horas en Navidad: el significado de cada uno

Usar ropa interior roja

Una de las cábalas más populares es estrenar ropa interior roja. Según la tradición, este color está asociado a la pasión, la energía y la protección, y se cree que atrae el amor y la buena suerte para el año siguiente. Aunque su origen es antiguo, sigue vigente como un gesto simbólico que muchos cumplen casi sin pensarlo.

Comer determinados alimentos

Algunas mesas navideñas incluyen comidas con significado especial. Las frutas secas simbolizan abundancia, el pan dulce representa la unión familiar y los platos compartidos refuerzan la idea de prosperidad. En ciertos hogares, incluso se guarda un pedazo para atraer buena fortuna.

Salir a la vereda o mirar el cielo

Otra costumbre muy arraigada es salir unos minutos afuera para “recibir” la Navidad, saludar a los vecinos o mirar los fuegos artificiales. Este gesto marca el paso de un ciclo a otro y genera una sensación de comunidad que trasciende lo individual.

Guardar dinero como símbolo de prosperidad

Algunas personas colocan billetes en los bolsillos, debajo del plato o dentro de la billetera a las 00. La creencia indica que ese gesto ayuda a atraer estabilidad económica y abundancia durante el año que comienza.

Más allá de las creencias personales, estos rituales funcionan como un lenguaje común que se repite cada Navidad. Son pequeñas acciones que convierten la medianoche en un momento especial y cargado de sentido, donde la tradición y el deseo de un futuro mejor se encuentran.