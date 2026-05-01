NASA: los cambios físicos que sufren los astronautas al volver del espacio

Frank Rubio, quien completó en 2023 un récord de 371 días en el espacio, experimentó dolor en la espalda baja y los pies, aunque se recuperó en pocas semanas gracias al ejercicio constante. Mentalmente, reconoció que la extensión inesperada de su misión fue un desafío emocional que afrontó con el apoyo de videollamadas familiares.

La tripulación de Crew-8, que regresó en octubre de 2024 tras 235 días, también relató experiencias diversas: desde incomodidad al sentarse hasta la sensación inmediata del “peso” terrestre.

Ciencia para el futuro de la exploración espacial

Para comprender y contrarrestar estos cambios, la NASA impulsa el Human Research Program, que estudia la salud de los astronautas antes, durante y después de sus vuelos.

En el centro alemán llamado :envihab (de las palabras “medio ambiente” y “hábitat”, en inglés), por ejemplo, voluntarios pasan 60 días en cama con la cabeza inclinada para reproducir los efectos de la microgravedad.

Los resultados de estas investigaciones permitirán diseñar mejores protocolos médicos, rutinas de entrenamiento y estrategias psicológicas para que los astronautas no solo sobrevivan, sino prosperen en misiones cada vez más ambiciosas.