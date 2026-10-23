Escapada cerca de CABA: una laguna de aguas tranquilas en Buenos Aires ideal para pescar y disfrutar al aire libre

Entre las actividades más destacadas se encuentran:

Pesca deportiva: la laguna es conocida por la pesca de pejerrey, una de las especies más buscadas en los espejos de agua bonaerenses. Se puede practicar desde la costa o mediante embarcaciones, respetando las temporadas, los permisos y las regulaciones vigentes.

Paseos en kayak: los sectores habilitados permiten realizar recorridos por el agua y observar el paisaje desde otra perspectiva.

Deportes náuticos: durante los meses cálidos se pueden desarrollar actividades como navegación a vela y paseos en embarcaciones a motor, de acuerdo con las condiciones y restricciones locales.

Playas y balnearios: el balneario de Cochicó cuenta con espacios costeros destinados al descanso y actividades recreativas, además de sectores habilitados para bañistas durante la temporada.

Campings y actividades al aire libre: existen alternativas para instalar carpas y disfrutar de una estadía cercana a la naturaleza, con servicios que pueden variar según el establecimiento.

Atardeceres y fotografía: el horizonte abierto de la llanura pampeana ofrece vistas especialmente atractivas durante la caída del sol.

Además de sus propuestas naturales, la villa turística cuenta con servicios gastronómicos y opciones de alojamiento que permiten organizar visitas de un día o estadías más prolongadas. Durante la temporada alta también pueden desarrollarse actividades recreativas y espectáculos al aire libre.

La combinación de paisajes, tranquilidad y alternativas de entretenimiento convierte a Laguna Cochicó en un destino para familias, parejas y grupos de amigos que buscan disfrutar de la provincia de Buenos Aires sin recurrir a los circuitos turísticos más tradicionales.

Dónde queda y cómo llegar a Guaminí

Guaminí se encuentra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a aproximadamente 500 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Laguna Cochicó está ubicada dentro de este partido y forma parte del sistema de lagunas conocido como Encadenadas del Oeste.

Para llegar desde CABA en auto, una de las alternativas es tomar la Autopista Riccheri y continuar por la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Desde allí, el recorrido puede seguir por la Ruta Nacional 205 y luego por la Ruta Provincial 65, en dirección a la zona de Guaminí.

El viaje demanda aproximadamente seis horas o más, dependiendo del tránsito, las condiciones de las rutas y las paradas que se realicen durante el trayecto. Por ese motivo, resulta conveniente planificar una estadía de al menos un fin de semana para aprovechar las actividades disponibles.

Antes de viajar, se recomienda consultar el estado de los accesos, las condiciones para realizar deportes náuticos y las disposiciones vigentes para la pesca deportiva. También es conveniente verificar la disponibilidad de campings, alojamientos y servicios turísticos, especialmente durante los fines de semana largos.

Con sus extensas costas, sus paisajes característicos de la llanura bonaerense y su oferta de actividades recreativas, Laguna Cochicó, en Guaminí, se presenta como una opción para quienes buscan descansar y disfrutar de una escapada en contacto con la naturaleza.