Escapada cerca de CABA: una laguna de aguas tranquilas en Buenos Aires ideal para pescar y disfrutar al aire libre
En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires se encuentra una laguna de más de 6.000 hectáreas que se destaca por sus paisajes, sus espacios para descansar y sus propuestas de pesca deportiva.
Con la llegada de las temperaturas más cálidas, las escapadas por la provincia de Buenos Aires se convierten en una opción atractiva para quienes buscan descansar, conocer nuevos destinos y alejarse de la rutina. Más allá de las playas de la Costa Atlántica, el territorio bonaerense cuenta con lagunas, pueblos y paisajes naturales que ofrecen distintas actividades recreativas.
Uno de estos lugares es la Laguna Cochicó, ubicada en el sudoeste de la provincia. Este extenso espejo de agua dulce forma parte del sistema de las Encadenadas del Oeste y es uno de los principales atractivos turísticos de la región.
Con una superficie superior a las 6.000 hectáreas, la laguna se caracteriza por sus costas abiertas, sectores de juncales, pequeñas islas y barrancas bajas. Su entorno natural la convierte en un destino elegido por quienes disfrutan de la pesca, los deportes náuticos y las jornadas al aire libre.
Aunque se encuentra a varias horas de la Ciudad de Buenos Aires, es una alternativa interesante para organizar una escapada de fin de semana largo o una estadía de varios días.
Qué se puede hacer en Guaminí
Uno de los principales atractivos de Guaminí es la posibilidad de disfrutar de actividades recreativas en contacto con la naturaleza. La Laguna Cochicó concentra buena parte de las propuestas turísticas, especialmente durante la primavera y el verano.
Entre las actividades más destacadas se encuentran:
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Pesca deportiva: la laguna es conocida por la pesca de pejerrey, una de las especies más buscadas en los espejos de agua bonaerenses. Se puede practicar desde la costa o mediante embarcaciones, respetando las temporadas, los permisos y las regulaciones vigentes.
Paseos en kayak: los sectores habilitados permiten realizar recorridos por el agua y observar el paisaje desde otra perspectiva.
Deportes náuticos: durante los meses cálidos se pueden desarrollar actividades como navegación a vela y paseos en embarcaciones a motor, de acuerdo con las condiciones y restricciones locales.
Playas y balnearios: el balneario de Cochicó cuenta con espacios costeros destinados al descanso y actividades recreativas, además de sectores habilitados para bañistas durante la temporada.
Campings y actividades al aire libre: existen alternativas para instalar carpas y disfrutar de una estadía cercana a la naturaleza, con servicios que pueden variar según el establecimiento.
Atardeceres y fotografía: el horizonte abierto de la llanura pampeana ofrece vistas especialmente atractivas durante la caída del sol.
Además de sus propuestas naturales, la villa turística cuenta con servicios gastronómicos y opciones de alojamiento que permiten organizar visitas de un día o estadías más prolongadas. Durante la temporada alta también pueden desarrollarse actividades recreativas y espectáculos al aire libre.
La combinación de paisajes, tranquilidad y alternativas de entretenimiento convierte a Laguna Cochicó en un destino para familias, parejas y grupos de amigos que buscan disfrutar de la provincia de Buenos Aires sin recurrir a los circuitos turísticos más tradicionales.
Dónde queda y cómo llegar a Guaminí
Guaminí se encuentra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a aproximadamente 500 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Laguna Cochicó está ubicada dentro de este partido y forma parte del sistema de lagunas conocido como Encadenadas del Oeste.
Para llegar desde CABA en auto, una de las alternativas es tomar la Autopista Riccheri y continuar por la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Desde allí, el recorrido puede seguir por la Ruta Nacional 205 y luego por la Ruta Provincial 65, en dirección a la zona de Guaminí.
El viaje demanda aproximadamente seis horas o más, dependiendo del tránsito, las condiciones de las rutas y las paradas que se realicen durante el trayecto. Por ese motivo, resulta conveniente planificar una estadía de al menos un fin de semana para aprovechar las actividades disponibles.
Antes de viajar, se recomienda consultar el estado de los accesos, las condiciones para realizar deportes náuticos y las disposiciones vigentes para la pesca deportiva. También es conveniente verificar la disponibilidad de campings, alojamientos y servicios turísticos, especialmente durante los fines de semana largos.
Con sus extensas costas, sus paisajes característicos de la llanura bonaerense y su oferta de actividades recreativas, Laguna Cochicó, en Guaminí, se presenta como una opción para quienes buscan descansar y disfrutar de una escapada en contacto con la naturaleza.
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