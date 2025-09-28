Los signos del zodiaco que son más resentidos de lo normal

Guardan resentimientos durante años.

Pueden planear respuestas calculadas.

Les cuesta volver a confiar plenamente.

Los astrólogos advierten que su naturaleza profunda hace que revivan viejas heridas una y otra vez, convirtiéndolos en uno de los signos con más tendencia al resentimiento.

Capricornio: rencor frío y calculado

La disciplina y el autocontrol de Capricornio no eliminan el resentimiento, sino que lo vuelven más silencioso y estratégico.

No olvidan cuando alguien les falla.

Guardan silencio, pero esperan el momento de marcar distancia.

Prefieren demostrar con hechos lo que sienten.

El horóscopo señala que Capricornio puede parecer distante o indiferente, pero en realidad procesa cada ofensa con detalle y rara vez olvida lo ocurrido.

Tauro: enojo persistente y terquedad

Tauro combina su conocida terquedad con un fuerte apego a las experiencias pasadas, lo que le dificulta cerrar ciclos emocionales.

Se aferran a lo que ocurrió en el pasado.

Evitan reconciliaciones rápidas.

Prefieren cortar vínculos antes que perdonar.

Según la astrología, Tauro necesita mucho tiempo para volver a confiar, y por eso suele acumular resentimientos que permanecen a lo largo de los años.