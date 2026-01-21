Los supermercados que están ofreciendo cortes de carne súper baratos
Algunos supermercados están lanzando ofertas puntuales en cortes clave, lo que permite ahorrar varios pesos si se elige bien dónde comprar.
Si bien la dispersión de precios entre cadenas sigue siendo marcada, comparar valores por corte y establecimiento puede hacer una diferencia importante en el presupuesto familiar.
El supermercado que está vendiendo carne súper barata
Entre las grandes cadenas relevadas, Jumbo, Coto y Carrefour aparecen como las opciones más convenientes para conseguir carne para el asado a precios más bajos.
Estos son algunos de los valores destacados:
-
Jumbo:
-
Asado de novillito: $10.285 el kilo (el más barato del relevamiento)
Tapa de asado: $14.500 el kilo
-
Vacío: $24.105 el kilo
-
-
Coto:
-
Asado del medio: $10.899 el kilo
-
Tapa de asado especial: $11.699 el kilo
-
Riñón: $3.999 el kilo
-
Chinchulín: $4.999 el kilo
-
Morcilla bombón: $6.299 el kilo
-
Chorizo de cerdo: $4.899 los 400 gramos
Carrefour:
-
Asado de novillo: $11.700 el kilo
-
Chinchulín: $5.400 el kilo
-
2 chorizos parrilleros: $2.990
-
Riñón: $3.900 el kilo
En cambio, otras cadenas muestran valores considerablemente más altos:
-
Día:
-
Asado: $16.500 el kilo
-
Tapa de asado: $17.000 el kilo
-
-
Vea:
-
Asado del centro de novillo: $16.579 el kilo
-
Tapa de asado: $14.089 el kilo
-
Otros cortes de carnes baratos
Además del asado, algunos supermercados ofrecen otros cortes más económicos, ideales para quienes buscan alternativas sin resignar calidad.
-
Jumbo:
-
Roast beef: $13.469 el kilo
-
Tapa de nalga: $14.859 el kilo
-
Paleta: $12.499 el kilo
-
-
Carrefour:
-
Roast beef: $13.100 el kilo
-
Paleta: $13.800 el kilo
-
-
Coto:
-
Paleta del centro: $11.499 el kilo
-
Palomita: $11.599 el kilo
-
Tapa de nalga: $12.993 el kilo
-
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario