Los supermercados que liquidan electrodomésticos con 80% de descuento
En pequeños electrodomésticos, algunas marcas llegan a liquidar productos con hasta 80% de descuento y facilidades de pago en cuotas sin interés.
Carrefour y Coto se posicionaron como protagonistas en el mercado de ofertas gracias a sus nuevas promociones en electrodomésticos. Con precios que sorprenden por la magnitud de las rebajas, los consumidores pueden acceder a productos de cocina, cuidado personal y tecnología con descuentos directos y planes de financiación.
Las oportunidades más destacadas se concentran en artículos de gran demanda, como freidoras de aire, cafeteras, tostadoras, aspiradoras y batidoras. Estos productos, que suelen tener un alto costo en condiciones normales, hoy aparecen a valores muy por debajo de los habituales. Para quienes buscan renovar electrodomésticos del hogar, septiembre se convirtió en un mes clave.
Además, varias de estas promociones permiten pagar en 3, 6 o hasta 12 cuotas sin interés, lo que facilita la compra de artículos de mayor valor. En la mayoría de los casos, los descuentos son acumulables con beneficios bancarios, aunque es importante verificar la disponibilidad en cada sucursal o tienda online antes de realizar la compra.
Las mejores ofertas en electrodomésticos
En el caso de Carrefour, los descuentos llegan al 80% en productos seleccionados. Algunos ejemplos destacados:
Cortacabellos BlueSky: $6.900 (83% de descuento, precio original $43.000). En 12 cuotas fijas con Visa.
Cafetera eléctrica de filtro: $24.599 (69% de descuento, precio original $77.999). En 3 cuotas sin interés.
Aspiradora ciclónica Power: $79.999 (67% de descuento, precio original $243.999). En 3 cuotas sin interés.
Freidora de aire Hisense doble compartimento: $179.000 (59% de descuento, precio original $443.999). En 3 cuotas sin interés.
Airfryer Oster digital 4.2L: $99.000 (58% de descuento, precio original $239.000). En 3 cuotas sin interés.
Pava eléctrica Sansei 1.7L: $29.999 (58% de descuento, precio original $72.999).
Por su parte, Coto también renovó su listado con rebajas de hasta el 50% en electrodomésticos y accesorios de cocina. Algunas de las ofertas más buscadas incluyen:
Batidora con bowl Liliana 700W: $151.999 (20% de descuento, precio original $189.999).
Licuadora Oster 4655 600W 1.25L: $140.799 (20% de descuento, precio original $175.999).
Freidora Moulinex Easy Pro 3L: $107.839 (20% de descuento, precio original $134.799).
Pava eléctrica Top House 1.7L: $36.799 (20% de descuento, precio original $45.999).
Balanza de cocina Top House: $13.999 (30% de descuento, precio original $19.999).
Estas promociones, vigentes durante septiembre, son una excelente oportunidad para quienes buscan equipar su hogar con productos de calidad a precios muy reducidos.
