Tiene 36 años, dejó su país y usa el 25% del sueldo para alquilar en una ciudad con drones que reparten comida

La vida en Shenzhen: tecnología de punta y bajo costo

Krae relata que su decisión de emigrar transformó su economía personal. Actualmente, destina apenas $1.000 dólares mensuales para alquilar un amplio departamento de cuatro ambientes, lo que representa una mínima fracción de sus ingresos (percibe cerca de $4.700 dólares combinando su empleo fijo en marketing y trabajos extra). Además, gasta tan solo $100 dólares al mes en el supermercado para abastecer a su familia de cuatro integrantes.