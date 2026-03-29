Así fue el choque entre el colectivo y el patrullero que terminó adentro de una pizzería

El accidente dejó ocho personas heridas, aunque todas con lesiones leves. El patrullero quedó completamente incrustado dentro del local y el colectivo, sobre la vereda. Hay un gran operativo en la zona, donde se registran complicaciones en el tránsito.

Lizy Tagliani se quebró en "La mesa de Mirtha" al recordar el duro proceso de adopción

La mesa de Mirtha Legrand fue el escenario de un momento de profunda sensibilidad cuando Lizy Tagliani se quebró al recordar los episodios más oscuros que atravesó durante el proceso de adopción de su hijo, Tati. La actriz y conductora rememoró el impacto emocional que sufrió a raíz de las graves acusaciones públicas y judiciales iniciadas por la periodista Viviana Canosa, quien la denunció por presuntos delitos de trata y corrupción de menores justo cuando el trámite legal de su maternidad llegaba a una etapa decisiva.

Con la voz entrecortada, Tagliani describió la angustia persistente que sentía mientras intentaba proteger su futura familia de lo que calificó como una campaña de mentiras. “Era como si me estuvieran matando todos los días un poquito”, confesó sobre el sentimiento que la embargaba en aquel entonces, especialmente durante los viajes diarios hacia su hogar, donde debía frenar para llorar y procesar la situación antes de mostrarse fuerte ante los suyos.

Embed - Tagliani rompió en llanto al recordar el ataque mediático que casi le cuesta la adopción de su hijo

Ante la consulta de la "Chiqui" sobre la complejidad del trámite, Lizy calificó la experiencia como algo "largo" y "extremo". El punto de mayor tensión ocurrió a tan solo 24 horas de la audiencia de sentencia definitiva, momento en el que las denuncias mediáticas amenazaron con paralizar todo lo logrado. A pesar del riesgo de que el niño tuviera que regresar a su situación anterior debido a estas acusaciones, la humorista aseguró que nunca pensó en rendirse.

La llegada de Tati transformó la perspectiva de vida de la conductora, otorgándole una nueva racionalidad. “A mí, que soy una tarambana, ser mamá me dio racionalidad. Antes de actuar, pienso en él, en mi marido, en mi familia; pienso cómo los voy a perjudicar y digo: ‘hagamos lo correcto, no hagamos lo que haría la Lizy sola, sin nada que perder’”, reflexionó sobre su presente. Además, admitió que solo ahora comprende profundamente la emblemática frase de proteger a los hijos por sobre todas las cosas.

El conflicto, que estalló en abril del año pasado tras las declaraciones de Canosa en su programa de eltrece y posteriores presentaciones en Comodoro Py, derivó en una contraofensiva legal por parte de Tagliani por calumnias e injurias, proceso que aún continúa vigente. Para Lizy, el desafío consistía en mantener su dignidad intacta frente a la prensa mientras regresaba a su casa en Adrogué para contener a su entorno.

Finalmente, el amor prevaleció y en agosto de 2024, junto a su esposo Sebastián Nebot, lograron concretar el sueño de formar una familia. Al anunciar la noticia en sus redes sociales, la actriz dedicó unas palabras cargadas de compromiso hacia el pequeño: “La vida nos dio la oportunidad de tenerte, de que nos elijas; no podemos garantizarte el resultado, pero te aseguramos que haremos hasta lo imposible para que crezcas lleno de amor y felicidad”.

Con la etapa más crítica superada, Tagliani cerró su intervención reafirmando que su único objetivo era transformar la vida de su hijo y la de ellos para siempre, más allá de cualquier etiqueta legal.