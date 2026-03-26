Ofertas en electrodomésticos: cómo son los descuentos imperdibles en supermercados

Carrefour apuesta a cuotas y beneficios acumulables

Por su parte, Carrefour se enfoca en la financiación como principal atractivo. Con su tarjeta propia, ofrece la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés, lo que permite distribuir el gasto en el tiempo.

A través del programa Mi Carrefour, los clientes pueden acceder a devoluciones de entre el 10% y el 20% en productos seleccionados, que se suman a otras promociones vigentes.

También aparecen beneficios adicionales como el 2x1 en algunas categorías y descuentos que, al igual que en otras cadenas, pueden llegar hasta el 80% en electrodomésticos chicos, con renovaciones semanales que generan nuevas oportunidades de compra.

En definitiva, la elección depende del objetivo del consumidor: quienes buscan pagar menos en el momento suelen inclinarse por Coto, mientras que quienes necesitan financiar encuentran en Carrefour una opción más flexible.

Revisar los catálogos, los topes de reintegro y los medios de pago disponibles es fundamental para aprovechar al máximo estas ofertas y lograr un ahorro real en la compra de electrodomésticos.