Ofertas en electrodomésticos: cómo son los descuentos imperdibles en supermercados
Con descuentos que alcanzan hasta el 80% y opciones de financiación que buscan facilitar el acceso a estos productos en un contexto económico desafiante.
Durante marzo, se activaron una nueva ola de descuentos en electrodomésticos, especialmente en productos de uso cotidiano. Estas promociones combinan rebajas importantes, reintegros bancarios y cuotas sin interés, lo que permite acceder a precios mucho más convenientes si se elige correctamente cómo pagar.
El objetivo es claro: incentivar el consumo y aliviar el impacto en el bolsillo, en un contexto donde los precios siguen siendo una preocupación central. Por eso, las ofertas incluyen distintas alternativas que se adaptan a diferentes necesidades, ya sea pagar menos en el momento o financiar la compra.
Qué descuentos ofrece Coto y cómo aprovecharlos
En el caso de Coto, la estrategia está enfocada en el ahorro inmediato. Se pueden encontrar descuentos que llegan al 50% en varias categorías y que, en productos seleccionados, alcanzan hasta el 80%, especialmente en pequeños electrodomésticos como pavas eléctricas, cafeteras o licuadoras.
Además, el programa Comunidad Coto permite acceder a reintegros de hasta el 30% pagando con tarjetas de débito de bancos como Nación, Provincia o Ciudad. Esta combinación de beneficios puede reducir considerablemente el precio final.
También hay promociones especiales para jubilados, con descuentos adicionales y topes más altos, así como la posibilidad de sumar cuotas dependiendo de la entidad bancaria. Esto hace que el ahorro sea inmediato, aunque requiere prestar atención a las condiciones de cada promoción.
Carrefour apuesta a cuotas y beneficios acumulables
Por su parte, Carrefour se enfoca en la financiación como principal atractivo. Con su tarjeta propia, ofrece la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés, lo que permite distribuir el gasto en el tiempo.
A través del programa Mi Carrefour, los clientes pueden acceder a devoluciones de entre el 10% y el 20% en productos seleccionados, que se suman a otras promociones vigentes.
También aparecen beneficios adicionales como el 2x1 en algunas categorías y descuentos que, al igual que en otras cadenas, pueden llegar hasta el 80% en electrodomésticos chicos, con renovaciones semanales que generan nuevas oportunidades de compra.
En definitiva, la elección depende del objetivo del consumidor: quienes buscan pagar menos en el momento suelen inclinarse por Coto, mientras que quienes necesitan financiar encuentran en Carrefour una opción más flexible.
Revisar los catálogos, los topes de reintegro y los medios de pago disponibles es fundamental para aprovechar al máximo estas ofertas y lograr un ahorro real en la compra de electrodomésticos.
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