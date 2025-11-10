Los supermercados con un 75% y 2x1 disponibles: dónde y qué se puede comprar

Los descuentos en Coto

Por su parte, Coto renovó su catálogo de ofertas con rebajas de hasta el 40% y facilidades de pago en cuotas sin interés. Entre los productos más destacados del rubro pequeños electrodomésticos se encuentran:

Batidora con Bowl Top House 600W: $96.849 (35% de descuento, precio original $148.999)

Batidora con Bowl Peabody 1000W: $215.199 (20% de descuento, precio original $269.999)

Balanza de cocina Top House: $11.999 (40% de descuento, precio original $19.999)

Rallador eléctrico Moulinex: $98.766 (25% de descuento, precio original $131.689)

Multiprocesadora Liliana Simpliz: $86.249 (25% de descuento, precio original $114.999)

Mixer Oster 800W: $117.749 (25% de descuento, precio original $156.999)

Pava eléctrica Top House HHB1756 1.7L plata: $27.599 (40% de descuento, precio original $45.999)

Fábrica de pastas Top House: $20.094 (40% de descuento, precio original $33.699)

Afilador eléctrico Top House: $16.799 (40% de descuento, precio original $27.999)

Licuadora Moulinex Perfectmix+: $179.991 (40% de descuento, precio original $224.989)

Sandwichera Top House: $22.199 (40% de descuento, precio original $36.999)

Tanto en Coto como en Carrefour, las promociones incluyen facilidades de pago con cuotas sin interés, dependiendo del banco emisor de la tarjeta. Son oportunidades ideales para aprovechar antes de las fiestas o para renovar electrodomésticos a precios imbatibles.