Los supermercados con un 75% y 2x1 disponibles: dónde y qué se puede comprar
Dos de los supermercados más grandes del país lanzaron nuevas promociones con descuentos que llegan hasta el 75% y ofertas 2x1 en pequeños electrodomésticos.
En plena temporada de promociones, dos supermercados se posicionan como las mejores opciones para aprovechar grandes rebajas en productos del hogar. En ambos casos, las cadenas ofrecen descuentos directos sobre el precio final, posibilidad de financiar en cuotas sin interés y productos seleccionados bajo la modalidad 2x1, ideal para renovar electrodomésticos o adelantar regalos.
Entre los artículos más buscados se destacan las freidoras de aire, cafeteras, batidoras, licuadoras y pavas eléctricas, con rebajas que superan las promociones habituales de fin de año. Las ofertas se encuentran disponibles tanto en sucursales físicas como en las plataformas online, aunque se recomienda verificar el stock y las condiciones de financiación antes de realizar la compra.
Los descuentos en Carrefour
Carrefour lanzó una batería de promociones con rebajas de hasta el 75% y combos 2x1 en pequeños electrodomésticos. Algunas de las ofertas más destacadas incluyen:
-
Cafetera Eléctrica Sansei 0.75L: $19.999 (76% de descuento, precio original $85.799)
Freidora de aire Hisense dos compartimentos: $138.999 (71% de descuento, precio original $488.399)
Pava eléctrica Sansei 1,7L: $21.999 (66% de descuento, precio original $65.999)
Freidora de aire Disney Negro Atma: $99.000 (62% de descuento, precio original $268.399)
Freidora de aire Hisense 6.3L: $69.000 (61% de descuento, precio original $181.895)
Airfryer Electrolux Efficient EAF50: $116.099 (54% de descuento, precio original $255.555)
Picador Eléctrico Sansei 400W: $24.999 (54% de descuento, precio original $54.999)
Cafetera Nespresso Pixie Dark Green C62: $307.617 (50% de descuento, precio original $615.235)
Waflera Antiadherente Atma: $35.999 (46% de descuento, precio original $122.099)
Licuadora de mano Sansei 600W: $44.999 (41% de descuento, precio original $76.999)
Picadora Mini Chopper Oster: $56.000 (40% de descuento, precio original $93.999)
También se suman las opciones 2x1 combinables en pequeños electrodomésticos:
-
Cafetera Express Mandine – $116.500
Tostadora Mandine – $26.500
Jarra eléctrica Mandine – $32.500
Air Dryer horno Mandine – $114.500
Carrefour combina así descuentos directos con la posibilidad de aprovechar dobles unidades al precio de una, en una promoción que se mantiene vigente por tiempo limitado.
Los descuentos en Coto
Por su parte, Coto renovó su catálogo de ofertas con rebajas de hasta el 40% y facilidades de pago en cuotas sin interés. Entre los productos más destacados del rubro pequeños electrodomésticos se encuentran:
-
Batidora con Bowl Top House 600W: $96.849 (35% de descuento, precio original $148.999)
Batidora con Bowl Peabody 1000W: $215.199 (20% de descuento, precio original $269.999)
Balanza de cocina Top House: $11.999 (40% de descuento, precio original $19.999)
Rallador eléctrico Moulinex: $98.766 (25% de descuento, precio original $131.689)
Multiprocesadora Liliana Simpliz: $86.249 (25% de descuento, precio original $114.999)
Mixer Oster 800W: $117.749 (25% de descuento, precio original $156.999)
Pava eléctrica Top House HHB1756 1.7L plata: $27.599 (40% de descuento, precio original $45.999)
Fábrica de pastas Top House: $20.094 (40% de descuento, precio original $33.699)
Afilador eléctrico Top House: $16.799 (40% de descuento, precio original $27.999)
Licuadora Moulinex Perfectmix+: $179.991 (40% de descuento, precio original $224.989)
Sandwichera Top House: $22.199 (40% de descuento, precio original $36.999)
Tanto en Coto como en Carrefour, las promociones incluyen facilidades de pago con cuotas sin interés, dependiendo del banco emisor de la tarjeta. Son oportunidades ideales para aprovechar antes de las fiestas o para renovar electrodomésticos a precios imbatibles.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario