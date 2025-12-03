Mar del Plata con precios actualizados: valores de carpas y sombrillas en balnearios para el verano 2026
Se viene el verano 2026 y todos se preparan para las vacaciones. Mar del Plata tiene definidos precios para la temporada.
Mar del Plata se prepara para una nueva temporada y los precios de carpas y sombrillas 2025/2026 ya empiezan a marcar fuertes diferencias entre zonas. Punta Mogotes vuelve a ofrecer las tarifas más accesibles, mientras que Playa Grande repite los valores más altos de toda la costa local. En tanto, La Perla, Varese y el centro mantienen una oferta intermedia para distintos bolsillos.
A continuación, el detalle completo, zona por zona, con los valores para enero y febrero, aunque algunos balnearios, sobre todo del sur y Playa Grande, no definieron precios para pasar el día.
Punta Mogotes: los precios más accesibles para el verano 2026
Punta Mogotes vuelve a ser la zona más elegida por quienes buscan buenos servicios a precios más bajos. El tradicional Balneario 12 (B12) confirmó su cuadro tarifario, que prácticamente repite las cifras del verano anterior.
Tarifas B12 – Enero 2026
- Carpa diaria: $80.000
- Mes completo: $2.000.000
- Primera quincena: $1.100.000
- Segunda quincena: $1.200.000
- 10 días: $800.000
- Semana: $560.000
- Estacionamiento: $15.000
Tarifas B12 – Febrero 2026
- Mes completo: $1.700.000
- Quincena: $900.000
- Semana: $500.000
- Carpa diaria: $80.000
Punta Mogotes mantiene así una relación precio-servicio que la consolida como una de las alternativas más elegidas por familias y turistas frecuentes.
Playa Grande y zona sur: carpas premium con precios más altos
Los balnearios de Playa Grande —históricamente los más caros de la ciudad— todavía no informaron los precios diarios definitivos, pero ya dejaron ver una referencia clara: los valores semanales y las proyecciones de temporada anticipan cifras récord.
Balneario del Hotel Costa Galana
Semana (hasta el 15 de noviembre): $896.000
Incluye acceso a la pileta
No incluye estacionamiento
Aunque aún no publicaron tarifas diarias, se estima que estarán alrededor de $160.000 por día, sin acceso a la pileta.
Balneario Príncipe–Portofino
Carpa diaria verano pasado: $130.000
Estimado para temporada 2026: mínimo $160.000 por día
Semana primera de enero 2026: $845.000 (valor vigente hasta fin de noviembre)
Las sombrillas diarias en esta zona se ubicarán aproximadamente en $110.000, según proyecciones del sector.
Playa Grande confirma su posición como la zona más exclusiva y cara para alquilar servicios de playa en Mar del Plata.
La Perla, Varese y playas céntricas: valores intermedios
Quienes buscan un equilibrio entre precio y ubicación encuentran buenas opciones en La Perla, Varese y el sector céntrico.
Balneario Saint Michel (La Perla)
Semana de carpa en enero: $735.000
Los precios en estas zonas son más económicos que en Playa Grande, pero más altos que en Punta Mogotes, ubicándose en un rango medio que suele ser uno de los más demandados por las familias.
