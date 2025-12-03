Mar del Plata con precios actualizados: valores de carpas y sombrillas en balnearios para el verano 2026

Mes completo: $1.700.000

$1.700.000 Quincena: $900.000

$900.000 Semana: $500.000

$500.000 Carpa diaria: $80.000

Punta Mogotes mantiene así una relación precio-servicio que la consolida como una de las alternativas más elegidas por familias y turistas frecuentes.

Playa Grande y zona sur: carpas premium con precios más altos

playa grande mar del plata Playa Grande, ciudad de Mar del Plata

Los balnearios de Playa Grande —históricamente los más caros de la ciudad— todavía no informaron los precios diarios definitivos, pero ya dejaron ver una referencia clara: los valores semanales y las proyecciones de temporada anticipan cifras récord.

Balneario del Hotel Costa Galana

Semana (hasta el 15 de noviembre): $896.000 Incluye acceso a la pileta No incluye estacionamiento



Aunque aún no publicaron tarifas diarias, se estima que estarán alrededor de $160.000 por día, sin acceso a la pileta.

Balneario Príncipe–Portofino

Carpa diaria verano pasado: $130.000

Estimado para temporada 2026: mínimo $160.000 por día

Semana primera de enero 2026: $845.000 (valor vigente hasta fin de noviembre)

Las sombrillas diarias en esta zona se ubicarán aproximadamente en $110.000, según proyecciones del sector.

Playa Grande confirma su posición como la zona más exclusiva y cara para alquilar servicios de playa en Mar del Plata.

La Perla, Varese y playas céntricas: valores intermedios

Playa Varese.jpg

Quienes buscan un equilibrio entre precio y ubicación encuentran buenas opciones en La Perla, Varese y el sector céntrico.

Balneario Saint Michel (La Perla)

Semana de carpa en enero: $735.000

Los precios en estas zonas son más económicos que en Playa Grande, pero más altos que en Punta Mogotes, ubicándose en un rango medio que suele ser uno de los más demandados por las familias.