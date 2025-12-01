Mar del Plata: se refugió en una panadería para que no le roben y los ladrones rompieron la puerta a patadas
Dos jóvenes intentaron robar una moto y causaron destrozos en un comercio, generando pánico entre clientes y empleados.
Un violento intento de robo alteró la tranquilidad del barrio Estrada en Mar del Plata este sábado por la tarde, cuando dos delincuentes en moto sorprendieron a un hombre de 46 años que había estacionado su vehículo para comprar pan. El episodio, que ocurrió cerca de las 16, terminó con la puerta de una panadería completamente dañada luego de que uno de los agresores la pateara repetidamente en un intento por arrebatarle la llave al propietario del rodado.
La secuencia comenzó cuando la víctima advirtió la llegada de dos jóvenes que se acercaban con intenciones claras de asaltarlo. Instintivamente, corrió hacia el local ubicado sobre la avenida José Manuel Estrada para ponerse a resguardo. Sin embargo, uno de los ladrones lo persiguió y atacó directamente la puerta de vidrio del comercio.
Las imágenes registradas por una cámara y difundidas por medios locales muestran cómo el delincuente lanza varias patadas hasta hacer estallar el vidrio, cayendo al suelo tras el impacto. Dentro del negocio, una empleada y una clienta se escondieron detrás del mostrador con evidente temor ante la posibilidad de que los jóvenes lograran ingresar.
La víctima, mientras tanto, sostenía la puerta desde adentro intentando impedir que el atacante forzara la entrada. Pese al violento forcejeo, los delincuentes no lograron concretar su objetivo ni ingresar a la panadería ni llevarse la moto. Finalmente, ambos escaparon en su propio vehículo, dejando a los presentes en estado de shock y con el local parcialmente destruido.
El hombre, temiendo una posible represalia, recuperó su moto de inmediato y regresó a su casa para evitar un segundo ataque. Los daños materiales en la vidriera y el marco de la entrada fueron significativos y generaron preocupación entre los vecinos por la escalada de violencia registrada en el barrio.
El hecho reavivó reclamos por mayor seguridad, ya que el ataque ocurrió a plena luz del día y en una zona transitada. Además, la modalidad del intento de robo -con una agresión directa al comercio y sin importar la presencia de clientes- incrementó la alarma entre los comerciantes. Por el momento, los delincuentes no fueron identificados, aunque las filmaciones que circularon en redes sociales podrían resultar clave para avanzar en la investigación.
