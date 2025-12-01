Mar del Plata: se refugió en una panadería para que no le roben y los ladrones rompieron la puerta a patadas

Un violento intento de robo alteró la tranquilidad del barrio Estrada en Mar del Plata este sábado por la tarde, cuando dos delincuentes en moto sorprendieron a un hombre de 46 años que había estacionado su vehículo para comprar pan. El episodio, que ocurrió cerca de las 16, terminó con la puerta de una panadería completamente dañada luego de que uno de los agresores la pateara repetidamente en un intento por arrebatarle la llave al propietario del rodado.