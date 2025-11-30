Karina Milei encabezó un congreso de La Libertad Avanza en Mar del Plata
El encuentro reunió a más de 700 dirigentes, que debatieron lineamientos legislativos y la estrategia política del partido libertario en la provincia de Buenos Aires.
La Libertad Avanza (LLA) juntó a unos 750 dirigentes bonaerenses en el Hotel Provincial de Mar del Plata, donde , que contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el armador provincial del espacio, Sebastián Pareja; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La jornada fue organizada en torno a "ejes temáticos fundamentales para la acción parlamentaria y el desarrollo político del espacio", y convocó a legisladores, concejales, consejeros escolares y referentes distritales de toda la provincia.
A lo largo del día, se abordaron temas como técnicas legislativas, herramientas para los Consejos Escolares, análisis del Presupuesto, el debate sobre la Boleta Única de Papel, el reordenamiento administrativo y regional de la Provincia, liderazgo político y elaboración de proyectos. El objetivo, remarcaron, fue "fortalecer a los más de 700 dirigentes con responsabilidad legislativa", según informó Noticia Argentinas (NA).
Durante su intervención, Karina Milei agradeció el crecimiento territorial del espacio y llamó a profundizar el trabajo político: "Agradezco a todos los que hicieron que LLA crezca y llegue a cada rincón de la provincia y del país. Sigamos trabajando con fuerza para lograr las reformas que la Argentina necesita"
Además, recordó el vínculo de Javier Milei con Mar del Plata, donde se realizó el sorteo de su primer sueldo presidencial, y afirmó: "No me equivoqué y hoy tenemos al mejor presidente".
Por su parte, Martín Menem destacó que LLA "armó el partido en todo el país en un año" y consiguió "una de las mejores elecciones desde el regreso de la democracia". También señaló que 2025 fue "muy duro en el Congreso" y que el oficialismo fue "víctima de la política de siempre".
En ese contexto, elogió el rol de Karina Milei: "Teníamos el desafío de mantener el equilibrio y apareció su sabiduría: 'vamos a fondo, aceleremos y juguémonos'".
A su turno, Sebastián Pareja sostuvo que ahora es momento de que LLA "marque la agenda de cambios" que necesita la provincia de Buenos Aires y consideró el congreso como "un punto de inflexión para la política bonaerense".
"Los representantes de nuestro partido se encargarán de que el proyecto de Javier Milei se haga eco en cada Concejo Deliberante, en la Legislatura y en el Congreso, para terminar con el modelo de abandono y trabajar para que la Provincia vuelva a ser grande, como ya estamos logrando en el país", concluyó.
