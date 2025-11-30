Karina Milei encabezó un congreso de La Libertad Avanza en Mar del Plata

Por su parte, Martín Menem destacó que LLA "armó el partido en todo el país en un año" y consiguió "una de las mejores elecciones desde el regreso de la democracia". También señaló que 2025 fue "muy duro en el Congreso" y que el oficialismo fue "víctima de la política de siempre".

En ese contexto, elogió el rol de Karina Milei: "Teníamos el desafío de mantener el equilibrio y apareció su sabiduría: 'vamos a fondo, aceleremos y juguémonos'".

Congreso de LLA 1

A su turno, Sebastián Pareja sostuvo que ahora es momento de que LLA "marque la agenda de cambios" que necesita la provincia de Buenos Aires y consideró el congreso como "un punto de inflexión para la política bonaerense".

"Los representantes de nuestro partido se encargarán de que el proyecto de Javier Milei se haga eco en cada Concejo Deliberante, en la Legislatura y en el Congreso, para terminar con el modelo de abandono y trabajar para que la Provincia vuelva a ser grande, como ya estamos logrando en el país", concluyó.