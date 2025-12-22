Mar del Plata: sube fuerte la temperatura del mar en Punta Mogotes y se acerca al récord histórico
La temperatura del agua en Mar del Plata se acerca a un récord histórico y augura un enero de 2026 con un mar más caliente.
El verano ya llegó y trajo una buena noticia para los turistas que vayan a la ciudad de Mar del Plata durante lo que queda de diciembre y en enero: la temperatura del agua sube de manera importante y podría superar los récords históricos.
La zona de Mar del Plata con la temperatura del agua más cálida es Punta Mogotes, que se acerca a los 20 grados, muy por arriba del promedio para diciembre, que es de algo más de 18 grados.
Sube la temperatura del agua en Mar del Plata
La temperatura del mar en Mar del Plata atraviesa valores inusualmente altos para esta época del año y se acerca a registros históricos. Según datos oficiales, el agua en Punta Mogotes alcanzó este lunes a los 19,7°C, una marca que la ubica muy cerca del máximo registrado en la última década para esta fecha.
De acuerdo con las observaciones realizadas en los últimos diez años, el mar más cálido en el Océano Atlántico frente a Punta Mogotes para este mismo día se registró en 2022, cuando el termómetro llegó a 20,6°C. En el otro extremo, el registro más frío fue en 2019, con 16,9°C, lo que evidencia una diferencia de casi cuatro grados entre los extremos históricos.
El actual registro se encuentra muy por encima del promedio histórico para diciembre, que es de 18,2°C. Para este mes, la temperatura mínima habitual del agua es de 15,4°C, mientras que la máxima promedio ronda los 21,3°C, lo que confirma que el mar ya muestra condiciones propias de plena temporada.
En términos estacionales, la temperatura media del agua del mar en esta zona es de:
- 11,2°C en invierno
- 13,3°C en primavera
- 19,9°C en verano
- 18°C en otoño
Estos datos reflejan que el actual valor de 19,7°C ya se encuentra prácticamente en niveles de verano pleno, aun antes del inicio formal de la temporada alta.
Un atractivo extra para la costa marplatense en Punta Mogotes
Con el inicio del verano cada vez más cerca, el aumento de la temperatura del mar se suma como un incentivo clave para el turismo en Mar del Plata. Playas como Punta Mogotes comienzan a mostrar condiciones ideales no solo para tomar sol, sino también para ingresar al agua, un factor que suele incidir directamente en la afluencia de visitantes durante diciembre.
