Mar del Plata: sube fuerte la temperatura del mar en Punta Mogotes y se acerca al récord histórico

En términos estacionales, la temperatura media del agua del mar en esta zona es de:

11,2°C en invierno

13,3°C en primavera

19,9°C en verano

18°C en otoño

Estos datos reflejan que el actual valor de 19,7°C ya se encuentra prácticamente en niveles de verano pleno, aun antes del inicio formal de la temporada alta.

Un atractivo extra para la costa marplatense en Punta Mogotes

Con el inicio del verano cada vez más cerca, el aumento de la temperatura del mar se suma como un incentivo clave para el turismo en Mar del Plata. Playas como Punta Mogotes comienzan a mostrar condiciones ideales no solo para tomar sol, sino también para ingresar al agua, un factor que suele incidir directamente en la afluencia de visitantes durante diciembre.