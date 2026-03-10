Mundial 2026: la inteligencia artificial predijo qué selecciones son las máximas candidatas para ganar la Copa
Un novedoso análisis de la inteligencia artificial evaluó a todos los equipos y anticipó quiénes tienen más chances de ganar el Mundial. Conocé a los favoritos.
La inteligencia artificial se perfila como una de las grandes protagonistas tecnológicas del Mundial 2026. En medio de los avances que ya se aplican en el fútbol, esta herramienta no solo analiza el rendimiento de los equipos, sino que también comienza a anticipar posibles resultados del torneo.
Luego de presentar un sistema basado en inteligencia artificial para ayudar a prevenir lesiones durante la competencia, en las últimas horas un nuevo análisis sorprendió al revelar qué selección tendría más probabilidades de ganar la Copa del Mundo.
Estas predicciones surgen a partir del procesamiento de datos, estadísticas y rendimiento histórico de los equipos que participarán del campeonato.
La IA eligió al ganador del Mundial 2026
Un reciente análisis basado en inteligencia artificial dejó un dato que llamó la atención de cara al Mundial 2026. El modelo tecnológico evaluó planteles, rendimiento reciente y desempeño en torneos cortos para determinar cuáles son las selecciones con más chances de ganar la Copa del Mundo.
Según este estudio de inteligencia artificial, tres países aparecen como los principales candidatos al título: Francia, Argentina y España. El seleccionado francés se destaca por su recambio generacional y profundidad de plantel, mientras que Argentina mantiene gran parte de la base competitiva que conquistó el último Mundial, sumada a la experiencia de sus referentes.
En tanto, España sobresale por su sistema de juego consolidado, algo que los modelos de IA valoran por su eficiencia en posesión de pelota y generación de situaciones de gol.
Además de estos tres equipos, el informe también identifica a otras dos selecciones que completan el grupo de favoritos. Dentro del top 5 de candidatos al Mundial 2026, aparecen Brasil e Inglaterra.
En el caso de Brasil, la inteligencia artificial considera que sigue siendo un aspirante natural al título, en parte porque sus jóvenes figuras que hoy juegan en Europa llegarán al torneo con mayor madurez futbolística.
Por su parte, Inglaterra aparece como una de las sorpresas del ranking. El análisis de IA destaca que cuenta con uno de los planteles más valiosos del mundo, además de un equilibrio entre defensa y atque que lo convierte en un rival muy competitivo en las fases eliminatorias, especialmente en octavos y cuartos de final.
