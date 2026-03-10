Mundial 2026: la inteligencia artificial predijo qué selecciones son las máximas candidatas para ganar la Copa

scaloni guantes Lionel Scaloni ingresó al sorteo del Mundial 2026 con la Copa del Mundo en sus manos.

En tanto, España sobresale por su sistema de juego consolidado, algo que los modelos de IA valoran por su eficiencia en posesión de pelota y generación de situaciones de gol.

Además de estos tres equipos, el informe también identifica a otras dos selecciones que completan el grupo de favoritos. Dentro del top 5 de candidatos al Mundial 2026, aparecen Brasil e Inglaterra.

En el caso de Brasil, la inteligencia artificial considera que sigue siendo un aspirante natural al título, en parte porque sus jóvenes figuras que hoy juegan en Europa llegarán al torneo con mayor madurez futbolística.

Por su parte, Inglaterra aparece como una de las sorpresas del ranking. El análisis de IA destaca que cuenta con uno de los planteles más valiosos del mundo, además de un equilibrio entre defensa y atque que lo convierte en un rival muy competitivo en las fases eliminatorias, especialmente en octavos y cuartos de final.