 La IA reveló cuál es la música que más escuchan las personas inteligentes

El estudio basado en inteligencia artificial también detectó una preferencia marcada por la música instrumental, sobre todo en momentos de estudio o trabajo. Al tratarse de composiciones sin letra y con ritmos suaves, este tipo de música suele asociarse con una mayor capacidad de concentración y con menos distracciones durante actividades que requieren enfoque.

Además, los usuarios con perfiles más creativos o curiosos suelen combinar distintos estilos musicales. Pueden pasar del folklore internacional al indie alternativo sin dificultad, algo que, según los modelos de inteligencia artificial, coincide con personas que muestran mayor apertura al aprendizaje, la exploración cultural y la innovación.

De todos modos, los especialistas aclaran que la inteligencia artificial no afirma que escuchar determinado género vuelva a alguien más inteligente. Lo que revelan estos análisis son tendencias culturales: quienes tienen hábitos de exploración intelectual suelen buscar música desafiante, sonidos nuevos y propuestas menos predecibles.

Esa exposición a distintos estilos puede funcionar como un estímulo mental, similar a leer autores variados o aprender un idioma nuevo.