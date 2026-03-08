La IA reveló cuál es la música que más escuchan las personas inteligentes
Según un estudio basado en inteligencia artificial, ciertos géneros literarios aparecen con mayor frecuencia entre personas con un alto nivel intelectual.
La inteligencia artificial comenzó a analizar si la música que escuchamos todos los días puede revelar aspectos de nuestro perfil intelectual. A partir de sus herramientas de análisis, estos sistemas estudian hábitos de escucha, patrones culturales y el razonamiento.
Con información proveniente de plataformas de streaming y resultados de evaluaciones académicas, la inteligencia artificial logra identificar ciertas tendencias entre los gustos musicales y distintos perfiles cognitivos.
De esta manera, el análisis con inteligencia artificial permite elaborar conclusiones sobre qué géneros musicales aparecen con mayor frecuencia entre personas con alto coeficiente intelectual o con mayor inclinación hacia el pensamiento analítico.
Qué música escuchan los inteligentes, según la IA
De acuerdo con distintos análisis realizados con inteligencia artificial, las personas que muestran mejor rendimiento en lógica, memoria y pensamiento crítico suelen inclinarse por géneros musicales complejos o con estructuras poco habituales.
Entre los estilos más mencionados aparecen el jazz contemporáneo, la música clásica y algunos subgéneros del rock progresivo. Estas propuestas se destacan por sus cambios de ritmo, variaciones de tempo y armonías elaboradas, características que estimulan la atención y favorecen la flexibilidad mental.
El estudio basado en inteligencia artificial también detectó una preferencia marcada por la música instrumental, sobre todo en momentos de estudio o trabajo. Al tratarse de composiciones sin letra y con ritmos suaves, este tipo de música suele asociarse con una mayor capacidad de concentración y con menos distracciones durante actividades que requieren enfoque.
Además, los usuarios con perfiles más creativos o curiosos suelen combinar distintos estilos musicales. Pueden pasar del folklore internacional al indie alternativo sin dificultad, algo que, según los modelos de inteligencia artificial, coincide con personas que muestran mayor apertura al aprendizaje, la exploración cultural y la innovación.
De todos modos, los especialistas aclaran que la inteligencia artificial no afirma que escuchar determinado género vuelva a alguien más inteligente. Lo que revelan estos análisis son tendencias culturales: quienes tienen hábitos de exploración intelectual suelen buscar música desafiante, sonidos nuevos y propuestas menos predecibles.
Esa exposición a distintos estilos puede funcionar como un estímulo mental, similar a leer autores variados o aprender un idioma nuevo.
