NASA: cuál es la explicación del origen de la vida según un reciente hallazgo

Además, las muestras fueron preservadas sin contacto previo con el ambiente terrestre, lo que elimina la posibilidad de contaminación y confirma su procedencia espacial.

Este tipo de hallazgos respalda la hipótesis de que la química prebiótica —es decir, la base de la vida— pudo haberse desarrollado en múltiples lugares del sistema solar.

Relevancia para la búsqueda de vida en el sistema solar

El descubrimiento tiene implicancias enormes. Si los ingredientes de la vida estaban presentes en asteroides como Bennu, es posible que hayan sido transportados a distintos planetas y lunas.

Esto aumenta las probabilidades de que lugares como Marte o incluso lunas heladas puedan haber tenido condiciones aptas para desarrollar vida o procesos químicos complejos.

En otras palabras, la vida podría no ser un fenómeno exclusivo de la Tierra, sino el resultado de un proceso más amplio y distribuido en el universo.

Consecuencias científicas y próximos pasos

A partir de este hallazgo, la comunidad científica buscará comparar los resultados con muestras de otros cuerpos, como el asteroide Ryugu, para determinar si estos compuestos son comunes en el sistema solar.

También se trabajará en mejorar los modelos sobre la formación de moléculas orgánicas en el espacio, lo que permitirá entender con mayor precisión cómo se originaron los elementos necesarios para la vida.

En definitiva, este descubrimiento no solo aporta nuevas pistas sobre nuestro pasado, sino que también abre la puerta a responder una de las preguntas más importantes de la humanidad: si estamos solos o no en el universo.