NASA: cuál es la explicación del origen de la vida según un reciente hallazgo
Un descubrimiento reciente volvió a sacudir a la comunidad científica. La NASA encontró en un asteroide compuestos clave que podrían explicar cómo se originó la vida en la Tierra.
Un equipo internacional liderado por la NASA confirmó un hallazgo que podría cambiar la forma en que entendemos el origen de la vida. En muestras traídas del asteroide Bennu, se detectaron azúcares esenciales como la ribosa, un componente clave del ARN.
Estos fragmentos fueron recolectados por la misión OSIRIS-REx y analizados en condiciones controladas, lo que garantiza que su origen es completamente extraterrestre.
El descubrimiento sugiere que los ingredientes básicos de la vida podrían haberse formado en el espacio y distribuido por todo el sistema solar mucho antes de la aparición de los primeros organismos en la Tierra.
El increíble hallazgo de la NASA en el asteroide Bennu
Los científicos analizaron pequeñas cantidades de material de Bennu y encontraron compuestos orgánicos complejos, entre ellos ribosa y otros azúcares.
La ribosa es fundamental porque forma parte del ARN, una molécula clave para los procesos biológicos. Su presencia en un asteroide refuerza la idea de que los bloques de la vida no se originaron únicamente en la Tierra.
Además, las muestras fueron preservadas sin contacto previo con el ambiente terrestre, lo que elimina la posibilidad de contaminación y confirma su procedencia espacial.
Este tipo de hallazgos respalda la hipótesis de que la química prebiótica —es decir, la base de la vida— pudo haberse desarrollado en múltiples lugares del sistema solar.
Relevancia para la búsqueda de vida en el sistema solar
El descubrimiento tiene implicancias enormes. Si los ingredientes de la vida estaban presentes en asteroides como Bennu, es posible que hayan sido transportados a distintos planetas y lunas.
Esto aumenta las probabilidades de que lugares como Marte o incluso lunas heladas puedan haber tenido condiciones aptas para desarrollar vida o procesos químicos complejos.
En otras palabras, la vida podría no ser un fenómeno exclusivo de la Tierra, sino el resultado de un proceso más amplio y distribuido en el universo.
Consecuencias científicas y próximos pasos
A partir de este hallazgo, la comunidad científica buscará comparar los resultados con muestras de otros cuerpos, como el asteroide Ryugu, para determinar si estos compuestos son comunes en el sistema solar.
También se trabajará en mejorar los modelos sobre la formación de moléculas orgánicas en el espacio, lo que permitirá entender con mayor precisión cómo se originaron los elementos necesarios para la vida.
En definitiva, este descubrimiento no solo aporta nuevas pistas sobre nuestro pasado, sino que también abre la puerta a responder una de las preguntas más importantes de la humanidad: si estamos solos o no en el universo.
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