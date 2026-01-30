NASA: de qué se trata la obra que podría concretarse en la Luna

Aunque el objetivo es llegar a 2030 con el reactor operativo, sectores de la comunidad científica han advertido sobre los riesgos de un cronograma ajustado y el impacto presupuestal.

El secretario Chris Wright afirmó que “La historia demuestra que cuando la ciencia y la innovación estadounidenses se unen nuestra nación lidera el mundo para alcanzar nuevas fronteras”, resaltando el alcance estratégico de esta apuesta tecnológica.