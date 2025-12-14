Netflix: la película que combina la ambición con drama y suspenso y es una de las preferidas
Con una historia que pega donde duele, esta película de Netflix mezcla emoción y tensión y se posiciona como una de las propuestas más atrapantes del catálogo.
Dentro del catálogo de Netflix hay una película dramática que no pasa desapercibida y que vale cada minuto. Se trata de La jefa, una producción española estrenada en 2022 que logró impacto a nivel global por su historia intensa y cargada de emociones.
Dirigida por Francisco Torres y basada en un texto de Laura Sarmiento, esta película se posiciona entre lo más fuerte del drama reciente dentro de las series y películas de Netflix. La trama avanza sin anestesia, incomoda, interpela y deja girando ideas en la cabeza varios días después de apretar pause.
Gran parte del éxito se apoya en las actuaciones de Cumelén Sanz y Aitana Sánchez-Gijón, que sostienen un relato perturbador y sensible a la vez. Con una duración de 1 hora y 50 minutos, La jefa está disponible en Netflix desde agosto de 2022 y se consolida como una de esas películas que no se miran de fondo. Se miran con atención.
De qué trata "La jefa"
En esta película de Netflix, la historia gira alrededor de Sofía, interpretada por Cumelén Sanz, una joven que enfrenta un embarazo imprevisto que pone en jaque su presente laboral y personal. Su rutina en una multinacional de moda se vuelve cada vez más difícil, al punto de pensar en abandonar todo.
Cuando parece no haber salida, aparece Beatriz, su jefa, encarnada por Aitana Sánchez-Gijón, quien le ofrece una alternativa tan tentadora como inquietante: conservar el empleo bajo la condición de entregar al bebé en adopción al momento de nacer. Sofía acepta el acuerdo, pero a partir de ahí la trama toma giros inesperados que transforman este drama de Netflix en un relato intenso, perturbador y emocionalmente atrapante.
Reparto de "La jefa"
- Aitana Sánchez-Gijón (Beatriz)
- Cumelén Sanz (Sofía)
- Álex Pastrana (Nacho)
- Pedro Casablanc (Julio)
- María Fernández Prat (Belén)
- Vanesa Rasero (Cristina)
- Younes Bachir (Hamid)
Trailer de "La jefa"
