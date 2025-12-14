Netflix: la película que combina la ambición con drama y suspenso y es una de las preferidas

Gran parte del éxito se apoya en las actuaciones de Cumelén Sanz y Aitana Sánchez-Gijón, que sostienen un relato perturbador y sensible a la vez. Con una duración de 1 hora y 50 minutos, La jefa está disponible en Netflix desde agosto de 2022 y se consolida como una de esas películas que no se miran de fondo. Se miran con atención.