¿No sabés qué regalar en las fiestas? El supermercado que está liquidando televisores y microondas
Un supermercado se destaca por ofrecer fuertes descuentos en electrodomésticos, con oportunidades ideales para renovar el hogar o resolver regalos de último momento.
Comprar televisores, microondas o aires acondicionados suele implicar un gasto importante, pero esta cadena habilitó un outlet con precios rebajados por tiempo limitado. Los productos disponibles cambian con frecuencia y, en muchos casos, no vuelven a ingresar, por lo que conviene revisar la sección con regularidad.
Las promociones están disponibles principalmente para quienes forman parte de su programa de clientes, lo que permite acceder a rebajas exclusivas y precios más bajos en artículos seleccionados.
Lo que se puede comprar en el Outlet de COTO
El outlet de COTO incluye una amplia variedad de electrodomésticos grandes y pequeños, con descuentos que en algunos casos llegan hasta el 40%. Entre los productos más buscados se destacan los televisores, los equipos de climatización y los microondas.
En el rubro televisores, algunas de las ofertas disponibles son:
LG QNED 86", de $5.999.999 a $4.499.999,25 (25% de descuento).
Noblex LED 50", de $566.991 a $424.959,75 (25% menos).
Philips LED 58", de $939.999 a $751.999,20 (20% de descuento).
Los aires acondicionados también cuentan con rebajas importantes:
Top House Inverter 3000 Fg, de $979.999 a $734.999,25 (25%).
Top House 2950 Fg, de $863.999 a $647.999,25 (25%).
Samsung 5000 Fg, de $1.884.399 a $1.413.299,25 (25%).
En el caso de los microondas, las rebajas son más moderadas, pero siguen siendo atractivas:
BGH 19 L, de $199.999 a $149.979,25 (25%).
Samsung 28 L, de $420.999 a $357.849,15 (15%).
Mondial 21 L, de $259.999 a $220.999,15 (15%).
Desde la cadena aclaran que algunos artículos pueden presentar detalles menores, como faltantes de accesorios o marcas de exhibición, aunque funcionan correctamente.
Cómo sumarse a la comunidad COTO
Para acceder a estas promociones, es necesario estar inscripto en la Comunidad COTO, el programa de clientes frecuentes de la cadena. El registro es gratuito y se realiza de forma online.
El proceso consta de tres pasos simples:
Completar el formulario con los datos personales en la página oficial.
Confirmar la inscripción a través del correo electrónico recibido.
Presentar el DNI en cada compra, que funciona como única identificación.
La antigua tarjeta del programa ya no se utiliza. Con solo el documento, los clientes pueden acceder a descuentos exclusivos, ideales para aprovechar en estas fiestas y ahorrar en electrodomésticos clave para el hogar.
