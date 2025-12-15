¿No sabés qué regalar en las fiestas? El supermercado que está liquidando televisores y microondas

Top House Inverter 3000 Fg , de $979.999 a $734.999,25 ( 25% ).

Top House 2950 Fg , de $863.999 a $647.999,25 ( 25% ).

Samsung 5000 Fg, de $1.884.399 a $1.413.299,25 (25%).

En el caso de los microondas, las rebajas son más moderadas, pero siguen siendo atractivas:

BGH 19 L , de $199.999 a $149.979,25 ( 25% ).

Samsung 28 L , de $420.999 a $357.849,15 ( 15% ).

Mondial 21 L, de $259.999 a $220.999,15 (15%).

Desde la cadena aclaran que algunos artículos pueden presentar detalles menores, como faltantes de accesorios o marcas de exhibición, aunque funcionan correctamente.

Cómo sumarse a la comunidad COTO

Para acceder a estas promociones, es necesario estar inscripto en la Comunidad COTO, el programa de clientes frecuentes de la cadena. El registro es gratuito y se realiza de forma online.

El proceso consta de tres pasos simples:

Completar el formulario con los datos personales en la página oficial.

Confirmar la inscripción a través del correo electrónico recibido.

Presentar el DNI en cada compra, que funciona como única identificación.

La antigua tarjeta del programa ya no se utiliza. Con solo el documento, los clientes pueden acceder a descuentos exclusivos, ideales para aprovechar en estas fiestas y ahorrar en electrodomésticos clave para el hogar.