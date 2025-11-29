El truco para relajar la mente antes de dormir

Respiración.jpg

Dentro de esta mezcla, la lavanda destaca por su respaldo científico. Su capacidad para reducir el cortisol —la hormona vinculada al estrés— la convierte en una aliada para generar un clima de calma, tanto en el hogar como en entornos clínicos. La manzanilla, por su parte, es reconocida por su contenido de apigenina, un compuesto que actúa sobre receptores cerebrales relacionados con el sueño y la ansiedad, favoreciendo un estado de relajación progresiva.