El truco para relajar la mente antes de dormir
Una experta propone un truco casero con manzanilla, lavanda y melisa para aliviar el insomnio y lograr un descanso mucho más piola.
El insomnio viene pegando fuerte y cada vez más personas buscan alguna forma de apagar la cabeza. Entre el estrés, la ansiedad y hábitos poco amigables como las pantallas o el café tardío, dormir bien se complica. En este contexto, las infusiones relajantes se vuelven un truco casero re efectivo para quienes quieren mejorar el descanso sin vueltas.
La técnica de la respiración profunda
La licenciada Lorea Agirre, referente en nutrición funcional y neurociencia, comparte uno de sus recursos preferidos para quienes lidian con noches eternas o se despiertan a mitad de la madrugada. Explica que la combinación de manzanilla, lavanda y melisa funciona como un truco casero suave pero efectivo, capaz de relajar el sistema nervioso, aquietar la mente y preparar al cuerpo para un descanso más profundo.
La preparación es simple y accesible: colocar una cucharadita de cada hierba en agua caliente, tapar la taza, dejar reposar unos diez minutos y tomar la infusión justo antes de acostarse. Agirre aclara que no es una poción milagrosa, pero sí un apoyo natural que, sumado a una rutina nocturna tranquila, puede mejorar notablemente la calidad del sueño.
Dentro de esta mezcla, la lavanda destaca por su respaldo científico. Su capacidad para reducir el cortisol —la hormona vinculada al estrés— la convierte en una aliada para generar un clima de calma, tanto en el hogar como en entornos clínicos. La manzanilla, por su parte, es reconocida por su contenido de apigenina, un compuesto que actúa sobre receptores cerebrales relacionados con el sueño y la ansiedad, favoreciendo un estado de relajación progresiva.
La melisa, también llamada toronjil, suma un aroma fresco y un efecto tranquilizante que históricamente se utilizó para disminuir tensiones, calmar los nervios y aliviar molestias digestivas. Esa combinación la vuelve ideal para quienes buscan descansar mejor sin recurrir a medicamentos.
En conjunto, estas tres hierbas se consolidan como una alternativa natural cada vez más elegida por quienes buscan combatir el insomnio con algo simple, accesible y amable con el cuerpo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario