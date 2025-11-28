El método casero para dejar las ollas limpias y que luzcan como nuevas
Un truco casero que se volvió viral por lo bien que funciona y permite sacar las manchas negras de las ollas quemadas sin esfuerzo y sin arruinar el material.
Un truco casero puede ser la solución ideal cuando una olla se quema y quedan esas manchas negras que parecen imposibles de remover. Con ingredientes comunes que ya tenés en la cocina, este método sencillo deja las ollas como nuevas. Además de ser económico, limpia a fondo sin dañar el material ni desgastar tus utensilios.
El paso a paso para limpiar ollas quemadas con sal
Este método casero se volvió uno de los más recomendados para eliminar por completo las manchas negras de las ollas quemadas. Funciona especialmente bien en piezas de acero inoxidable y aluminio, mientras que en el teflón conviene aplicarlo con cuidado para no arruinar la superficie.
Con ingredientes básicos de la cocina, permite recuperar el brillo sin gastar de más y sin dañar el material. Paso a paso para aplicar el truco:
- Identificá de qué material es la olla: acero inoxidable, aluminio o teflón (en este último, usalo con precaución).
- Cubrí toda la parte quemada con una capa abundante de bicarbonato de sodio.
- Agregá agua caliente de a poco hasta formar una pasta espesa sobre la superficie dañada.
- Dejá reposar la mezcla entre 15 y 20 minutos para que empiece a actuar sobre el carbón pegado.
- Verté vinagre blanco directamente encima. Vas a ver una efervescencia inmediata por la reacción química.
- Con una esponja de cocina, frotá suavemente para levantar la suciedad desprendida.
- Si la mancha persiste o es muy antigua, repetí el procedimiento o dejá actuar la mezcla un rato más.
- Enjuagá y secá bien la olla. El truco también sirve para sartenes, cacerolas y otras superficies quemadas.
Este combo de vinagre y bicarbonato es valorado por su efectividad ya que elimina el ennegrecido, desinfecta, neutraliza olores y ayuda a prevenir la oxidación.
Y lo mejor es que todo se resuelve con elementos que ya tenés en casa, sin necesidad de comprar productos específicos. Muchas personas lo incorporaron a su rutina semanal de limpieza por los buenos resultados que ofrece.
