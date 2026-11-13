Estados Unidos confirmó que chips de Nvidia llegaron a China a través de una empresa de Singapur

En medio del escándalo que derivó en la salida del fundador y ex CEO de Nvidia, Jensen Huang, ahora Estados Unidos confirmó que logró rastrear chips de la compañía en China pese a la prohibición de exportarlos hacia el gigante asiático que rige desde 2023. Según consignó Bloomberg News, servidores H800, claves para el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) terminaron en manos de Shanghai Longteng Intelligent Computing, una empresa radicada en el principal hub económico de China que fue fundada por Alice Huang, la ex amante del ahora ex CEO de Nvidia y sospechada de ser una espía al servicio del gigante asiático.