Noche de las Hamburgueserías 2026: la guía definitiva para aprovechar al máximo y cómo comer a mitad de precio
El evento más esperado por los amantes de las hamburgueserías en CABA. El paso a paso para conseguir los mejores descuentos y los códigos secretos de las apps.
Si estabas esperando una excusa para darte un buen gusto sin vaciar la billetera, preparate. Vuelve la Noche de las Hamburgueserías a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un evento que promete revolucionar la escena gastronómica porteña. La cita central será este viernes 6 de marzo a partir de las 19:00 horas.
¿La promesa principal? Todos los establecimientos participantes ofrecerán un combo promocional con un 50% de descuento, que incluirá la hamburguesa, su respectivo acompañamiento y la bebida.
El "How To": cómo acceder a los descuentos de las grandes cadenas
Para esta edición, no solo participan las mejores propuestas de hamburguesas artesanales de los distintos barrios porteños, sino que también se sumaron los gigantes de la industria, aunque cada uno con sus propias reglas. Así podés aprovechar sus ofertas:
-
La icónica cadena de los arcos dorados: Para conseguir la rebaja en esta famosa franquicia, el truco es netamente digital. Deberás descargar o ingresar a su aplicación oficial. El beneficio clave es un 50% off en su clásico menú mediano con panceta y extra cheddar derretido, disponible solo de 19:00 a 00:00 horas. El hack: tenés que ingresar el código secreto NOCHE50MC en la app y activar la oferta antes de hacer tu pedido en el mostrador.
La popular firma nacional de la "M" mayúscula: Esta cadena también canalizará sus ofertas exclusivas a través de su aplicación móvil. Tienen promociones imbatibles vigentes desde las 19:00 hasta el cierre, destacándose sus opciones de doble carne cuarto de libra a $9.950, sus menús homenaje a los campeones a $9.700, y hasta su postre viral estilo "Dubai" por apenas $2.750.
La casa del rey a la parrilla: Esta reconocida franquicia internacional también forma parte de la movida, junto a una larguísima lista de destacadas hamburgueserías gourmet, cervecerías y food trucks que inundarán la ciudad de opciones.
Patios al aire libre para disfrutar la noche
Si preferís evitar los locales cerrados y querés vivir una experiencia diferente, la organización del evento montará dos enormes patios al aire libre que funcionarán desde las 19:00 hasta la medianoche.
Allí podrás degustar las propuestas al paso mientras disfrutás de música y espectáculos en vivo. Los puntos de encuentro serán:
-
En Palermo: Frente al emblemático Planetario Galileo Galilei.
En Chacarita: En el tradicional Parque Los Andes.
Para no llevarte sorpresas, el mejor consejo antes de salir de casa es chequear el mapa virtual oficial del evento, ya que cada firma define cuál es su opción específica dentro del 50% de descuento.
