Noche de las Hamburgueserías 2026: la guía definitiva para aprovechar al máximo y cómo comer a mitad de precio

La icónica cadena de los arcos dorados: Para conseguir la rebaja en esta famosa franquicia, el truco es netamente digital. Deberás descargar o ingresar a su aplicación oficial. El beneficio clave es un 50% off en su clásico menú mediano con panceta y extra cheddar derretido, disponible solo de 19:00 a 00:00 horas. El hack: tenés que ingresar el código secreto NOCHE50MC en la app y activar la oferta antes de hacer tu pedido en el mostrador.

La popular firma nacional de la "M" mayúscula: Esta cadena también canalizará sus ofertas exclusivas a través de su aplicación móvil. Tienen promociones imbatibles vigentes desde las 19:00 hasta el cierre, destacándose sus opciones de doble carne cuarto de libra a $9.950, sus menús homenaje a los campeones a $9.700, y hasta su postre viral estilo "Dubai" por apenas $2.750.